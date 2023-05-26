Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24-25 мая посетил Москву в рамках рабочего визита, где выступил на II Евразийском экономическом форуме и принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Основные итоги проведенных встреч и особенности казахстанского подхода к будущей евразийской интеграции изложены в материале собственного корреспондента МИА «Казинформ».

Рабочая программа Главы государства в российской столице была весьма насыщена. В рамках запланированных мероприятий лидеры ЕАЭС обменялись мнениями по актуальным вопросам деятельности и перспективам развития Евразийского экономического союза. На второй день, в рамках заседания ВЕЭС, в его расширенном формате, были приглашены главы других стран-партнеров. В саммите наряду с президентами евразийской «пятерки» приняли участие лидеры от государств – наблюдателей при ЕАЭС: Узбекистана и Кубы, а также приглашенные президенты Азербайджана и Таджикистана.

В первый день своего визита, в ходе пленарной сессии на Евразийском экономическом форуме Касым-Жомарт Токаев обратил внимание коллег по евразийской «пятерке» на важность обеспечения основополагающих принципов создания и функционирования ЕАЭС, а также призвал совместно определить новые приоритеты развития Союза.

Президент подчеркнул, что фундаментом Союза была и остается полномасштабная реализация Договора о Союзе. «Еще раз хочу подчеркнуть, что Казахстан абсолютно привержен интеграции именно на основе Договора от 2015 года, то есть реализации «четырех свобод» и базовых принципов, таких как недискриминационный доступ к инфраструктуре, справедливая конкуренция, равноправие и учет национальных интересов. Это базовые принципы нашей совместной работы. И Казахстан будет продвигать именно эти принципы», - сказал Глава государства.

По мнению Президента, прежде всего, нужно сконцентрироваться на решении базовых задач сотрудничества в рамках Союза.

«Не сделав это, трудно ставить перед собой еще более амбициозные цели. Прежде, чем внедрять что-то новое, стоит приложить максимум усилий, чтобы заработало то, что было запланировано ранее, - отметил Глава государства. - Поэтому главное мерило успеха экономической интеграции – не количество стратегий, договоров и решений, а новые производства, технологии и рабочие места».

Анализ нынешней ситуации говорит о том, что видение казахстанской стороны – сначала обеспечить решение основополагающих задач, т.е. обозначенных в Договоре ЕАЭС и Стратегии ЕАЭС до 2025 года и затем приступать к наращиванию региональной интеграции новым содержанием является выверенным подходом. К тому же нельзя забывать, что ЕАЭС имеет четко выстроенный экономический каркас.

«Для нас интеграция в рамках ЕАЭС прежде всего носит экономический характер, как это зафиксировано в договоре 2015 года. Любые другие сферы, которые упоминаются в Стратегии, безусловно, имеют право на существование, но их нужно рассматривать через призму экономики», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Своевременно, в условиях сегодняшних изменений прозвучало замечание Президента РК о существующем дисбалансе в уровне интеграции между разными участниками объединения.

«Есть еще один деликатный момент, так сказать, концептуальная реальность или специфика, которую нам нужно учитывать. Это наличие в рамках Евразийского экономического союза Союзного государства в лице Беларуси и России, - отметил Президент. - Но есть и другой уровень интеграции, представленный Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией. И с этой реальностью нам нужно считаться», – заявил Глава государства, предложив найти общее решение этой проблеме.

Углубленно дискуссия о перспективах евразийской интеграции, а также взаимодействии стран ЕАЭС с третьими странами была продолжена на заседании ВЕЭС 25 мая.

Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении отметил, что сегодняшние геополитические потрясения оказывают значительное влияние на экономическую ситуацию по всему миру.

«Несмотря на давление внешних факторов, наше сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза показывает положительную динамику, - отметил Президент - Со своей стороны отмечу, что за годы деятельности ЕАЭС торговый оборот Казахстана с другими странами-участницами Союза вырос на 74%, при этом экспорт вырос на 98%. Мы считаем это хорошими показателями».

По его словам, в текущих геоэкономических условиях общим приоритетом является более полное и эффективное раскрытие потенциала Союза. Это, прежде всего, предполагает полноценную реализацию первой из четырех свобод – свободы движения товаров.

«Это формирование единого, действительно безбарьерного рынка и обеспечение беспрепятственного транзита товаров в третьи страны. Полагаю, что достижение этих целей должно стать ключевым направлением работы правительств и Евразийской экономической комиссии», - подчеркнул Глава государства.

Особое значение было придано важно совместным усилиям по расширению рынков сбыта для товаров экспортёров ЕАЭС. Как сообщил лидер Казахстана, одна из ключевых целей создания Союза – получение максимально выгодных торговых условий от третьих стран на основе сильной, скоординированной совместной позиции.

«Важно продолжить системный диалог с интеграционными объединениями и странами, сотрудничество с которыми представляет для нас экономический интерес», - подчеркнул Глава государства.

Новая задача, поставленная Президентом перед ЕЭК, касалась необходимости проработки вопроса о присоединении государств-наблюдателей к отдельным договорам в рамках Союза, а также их участия в конкретных кооперационных и инфраструктурных проектах. «Думаю, нашим партнерам будет особенно интересна кооперация в энергетике, сельском хозяйстве, транспортно-логистической сфере», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Наряду с этим, Президент не обошел вниманием ряд других направлений работы ЕАЭС, в числе которых внедрение цифровой повестки и совместное развитие промышленности. Было подчеркнуто, что в текущих геополитических условиях Казахстан, учитывая свою географию и возможности, готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации.

Непреложным значением интеграционного развития в видении казахстанского лидера также обладает вопрос создания новых международных транспортных артерий, где ЕАЭС может стать связующим звеном между Европой и Азией, глобальным Югом и Севером.

В завершение своего выступления лидер Казахстана отметил, что в следующем году ЕАЭС исполняется десять лет и поэтому предложил провести юбилейное заседание в Астане, где был подписан Договор о создании ЕАЭС.

Расширенная программа встреч в Москве предусматривала участие казахстанской делегации в двухдневном II Евразийском экономическом форуме, где было проведено 35 сессий, разделенных на семь тематических направлений. Его основными темами стали наиболее актуальные и востребованные бизнесом вопросы интеграционных процессов в ЕАЭС. Участники обсудили перспективы промышленной кооперации, развития сектора АПК, применения цифровой повестки, устранению препятствий внедрению роуминга на пространстве ЕАЭС и др.

В ходе состоявшихся дискуссий представители Казахстана подробно обменялись мнениями с партнерами по перспективами развития ЕАЭС, применению наилучших практик и выработке совместных эффективных решений. В рамках деловых сессий были установлены новые связи с потенциальными партнерами из стран ближнего и дальнего зарубежья, рассмотрены условия к развитию новых проектов в области международной кооперации.

В целом обозначенные казахстанской стороной приоритеты и видение будущего евразийской интеграции закладывают ключевые направления для выстраивания совместных, скоординированных мер на всех уровнях взаимодействия внутри ЕАЭС. Объективная оценка и открытость в анализе происходящих процессов позволяет вскрыть принципиальные проблемы внутри ЕАЭС и начать согласованную работу по устранению главных препятствий, мешающих динамичному развитию экономического Союза.

Акценты Президента Казахстана призваны актуализировать вопрос о выстраивании современных подходов к будущему евразийской интеграции, их значение приобретает особую роль, которая повлияет на перспективы взаимодействия участников Союза между собой и их отношения с внешними партнерами.

Как видится, перспективы углубления региональной интеграции в рамках ЕАЭС будут зависеть от способности всех участников обеспечить четкое следование базовым принципам ЕАЭС и готовности приложить действенные усилия по устранению сдерживающих факторов. Показателем этой работы станет не только слаженное функционирование объединения, но и стремление третьих стран к расширению сотрудничества с форматом ЕАЭС.