Важное из визита Президента в Северо-Казахстанскую область

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев 29-го мая посетил Северо-Казахстанскую область. В ходе рабочей поездки Президент ознакомился с ходом посевных работ, встретился с аграриями и посетил ряд социальных объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Встречи с аграриями

Посевная кампания в регионе к сегодняшнему дню завершилась на 75%. Аграрии не упускают ни одного дня, чтобы завершить весенне-полевые работы в оптимальные сроки. В текущем году по области посевные площади составят 4,5 млн га, из них зерновые и зернобобовые культуры займут 3,2 млн га, масличные – 960 тыс. га. Посевы гречихи в регионе увеличили в три раза, картофеля, моркови, капусты – в 1,5-2 раза.

По информации пресс-службы Акорды, Глава государства осмотрел посевные площади одного из успешных агроформирований региона ТОО «Дайындык-Агро», которое занимается производством и реализацией зерна, масличных культур, животноводством и переработкой сельхозпродукции. Директор компании Биржан Шаймерденов рассчитывает в этом году на урожай до 25 центнеров зерновых с гектара.

Другое североказахстанское агроформирование ТОО «Global Agro» активно внедряет орошение. Руководитель компании Матвей Скорняков рассказал Главе государства, что реализуют проект по производству картофеля в системе орошения. Благодаря господдержке приобрели и установили оросительные системы, технику и оборудование.

«В этом году посадили на 45 га. В перспективе – будем расширяться. По проекту «Ауыл аманаты» в нашем поселке асфальтировали улицы, подключили освещение, обеспечили водой. Все социальные объекты подключены к центральному отоплению. Сельчане видят и чувствуют поддержку», - сказа М.Скорняков.

Президент отметил, что программа «Ауыл аманаты» – удачный проект, который будет иметь распространение по всей стране с учетом специфики регионов.

На встрече с аграриями Глава государства отметил, что Северо-Казахстанская область занимает стратегическое положение на границе с Российской Федерацией и том, что постоянно идут переговоры и в рамках ЕАЭС, и на двустороннем уровне в плане обеспечения беспрепятственной торговли и обмена товарами.

«Недавно в Москве состоялось заседание Высшего совета ЕАЭС. Мы говорили о том, что, прежде всего, нужно заниматься вопросами экономического взаимодействия, интеграции, сотрудничества. Торговля должна носить беспрепятственный характер. Мы должны всеми усилиями создавать единый товарный рынок», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент прокомментировал и нашумевшее высказывание Президента Беларуси Александра Лукашенко о вступлении Казахстана в Союзное государство.

«Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего, Евразийский экономический союз. Что касается ядерного оружия, то оно нам не нужно, поскольку мы присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия и Договору о запрещении испытаний ядерного оружия. Мы остаемся верными обязательствам в рамках этих международных документов», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Завершая встречу с аграриями, Президент обратил внимание на важность повышения производительности труда в сельском хозяйстве и внедрения новых технологий и способов производства, поручил руководству области продолжить работу в данном направлении и развивать переработку сельхозпродукции.

Президент положительно оценил труд фермеров, отметив, что они приспособились к выращиванию зерновых культур с высоким экспортным спросом. Он пожелал североказахстанским аграриям успешного завершения посевной кампании.

Посещение современной молочно-товарной фермы

В Северо-Казахстанской области на протяжении нескольких лет целенаправленно развивают молочное животноводство. Первый заместитель акима области Марат Тасмаганбетов, курирующий отрасль сельского хозяйства сообщил Главе государства, что регион производит более 650 тысяч тонн молока, или 10% от республиканского объема. За последние пять лет построили 30 молочных ферм с общей численностью поголовья 16,5 тыс. коров. С этого года для открытия 17 молочно-товарных ферм на 11 тыс. голов будет дополнительно выделено 54,9 млрд тенге. В рамках Комплексного плана развития через СПК «Солтүстік» профинансировано 35 проектов на сумму 35 млрд тенге. При поддержке государства созданы 21 молочно-товарная ферма и две птицефабрики на 6,5 тыс. тонн. В ближайшее время будет введена в эксплуатацию еще одна птицефабрика и таким образом будет закрыта потребность региона в мясе птицы. Расширят до 200 тысяч голов свинокомплекс ТОО «EMC-Агро». На предприятии создадут дополнительно 180 рабочих мест.

Реализуют в регионе проекты по строительству маслоэкстракционного завода, тепличного комплекса стоимостью 7,2 млрд тенге, поливному земледелию, разведению племенных овец.

Касым-Жомарт Токаев посетил новую ферму «Қызылжар-сүт». Первый этап запустили в 2020-м году. В прошлом году компания получила 366 млн тенге субсидий, из Германии завезли скот симментальской и голштинской пород. Ферма обеспечивает постоянной работой 60 местных жителей.

Президенту показали доильный цех и откормочную площадку, презентовали технологию производства молока, применяемую в комплексе.

Президент отметил, что в Северо-Казахстанском регионе имеются все возможности для увеличения объемов производства продукции животноводства.

«Мы такие производства, безусловно, будем поддерживать. Льготное кредитование через социально-предпринимательские корпорации оправдывает себя. С точки зрения финансирования проблем здесь не будет. Нам нужно полностью перейти на самообеспечение отечественной молочной продукцией по всей стране», – сказал Глава государства.

Он побеседовал с руководителями агропромышленных предприятий и рабочими. По их словам, в результате всесторонней поддержки со стороны государства развитие животноводства в Северо-Казахстанской области получило новый импульс.

«Много лет работаю в сельском хозяйстве: и в советское время, и в эпоху перемен. Сформировался высокопрофессиональный, ищущий передовых технологий класса агробизнеса. Это стало возможным благодаря всесторонней поддержке государства и нашему деланию выйти на передовые рубежи. Так есть на самом деле. Животноводческая отрасли в нашей области перспективная. В качестве примера приведу пилотный проект по льготному кредитованию через СПК. Это позволяет нам быстрее решать наши программы», - рассказал Главе государства руководитель ТОО «Вишневское», известный в регионе аграрий Анатолий Рафальский.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что проект по льготному кредитованию через социально-предпринимательские корпорации хорошо себя проявил.

«Нам нужно продолжить эту практику. Другие меры будут приниматься для финансирования отрасли. В целом, животноводческая отрасль, как, впрочем, и другие сектора, будет находиться под пристальным вниманием Правительства. Все, что вы производите, имеет большое значение для экономики нашей страны», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент поблагодарил сельских тружеников за добросовестный труд и значительный вклад в развитие страны и обеспечение населения продовольствием. Он поручил руководству области и дальше развивать молочное животноводство путем ввода новых ферм и увеличения мощности существующих комплексов.

Производство бумаги

Одним из пунктов программы визита в Северо-Казахстанскую область стало посещение бумажной фабрики в Петропавловске. Производство запустили в прошлом году. За счет продукции этой фабрики импорт ввозимой бумажной продукции в стране должен сократиться на 16%. Мощность фабрики составляет пять тыс. тонн продукции в год. Объём инвестиций - более 2,5 млрд тенге, на заводе работают 80 человек. Планируется строительство завода по производству картона. Сумма инвестиций составит 7 млрд тенге, будет создано 100 новых постоянных рабочих мест. Мощность производства - 10 тыс. тонн продукции в год.

Фабрика ТОО «РимКазАгро» входит в состав многопрофильной компании «Радуга». На производстве работают около 1,7 тыс. человек. Выпускают более 730 наименований изделий, которые реализуются практически во всех регионах Казахстана и экспортируются в Россию. На площади 37,7 га организовано производство продукции народного потребления. При поддержке государства в 2018 году построили оптово-распределительный центр с овощехранилищем, в котором хранится продукция стабфонда. Сейчас идет активное строительство тепличного комплекса в целях круглогодичного обеспечения населения региона овощной продукцией.

Касым-Жомарту Токаеву доложили о первых результатах работы предприятия. Субсидии в проект осуществлялись в рамках программы «Экономика простых вещей».

Президент отметил, что в стране особое внимание уделяется развитию «экономики простых вещей» и освоению широкой номенклатуры товаров народного потребления, и пожелал успехов коллективу предприятия.

Встреча с преподавателями и студентами вуза

В Северо-Казахстанском университете им. М.Козыбаева Касым-Жомарт Токаев ознакомился с образовательной, научно-исследовательской деятельностью и стратегией дальнейшего развития высшего учебного заведения.

Стратегию представил ректор вуза Ерлан Шуланов. Он отметил, что она рассчитана на 10 лет.

В университете открыли филиал университета Аризоны. Сейчас по двудипломной программе обучаются 150 студентов. В планах – активизировать прикладную науку.

Всего в североказахстанском вузе обучаются более шести тыс. студентов. На его базе запустили новый учебно-лабораторный корпус, в котором для преподавателей и студентов созданы все условия для проведения опытов и научных исследований. Президент осмотрел лабораторию беспилотных летательных аппаратов, где студенты обучаются анализировать данные дистанционного зондирования земли по ГИС-технологии, центры инновационных методов получения деталей сложной конфигурации, симуляционного обучения и практических навыков.

«Я очень серьезно отношусь к этой сфере. Мы будем рассматривать все эти вопросы в порядке приоритета, потому что без знаний, без культуры знаний и без науки Казахстан не сможет дальше развиваться. Недавно мы провели реформу Академии наук, назначили нового президента, очень известного ученого и практика. Я провел первое заседание Высшего совета по науке. Считаю, что в самое ближайшее время вы можете пополнить и ряды ученых, и ряды практиков, и будете вносить свой большой вклад в развитие нашего государства. Я на это надеюсь. Я верю в нашу молодежь», – заявил Президент на встрече с преподавателями и студентами вуза.

Он отметил необходимость внедрения передового международного опыта и открытия в стране филиалов зарубежных вузов. Он добавил, что «Физтех открылся в КазНУ в Алматы, отделение российского университета нефти и газа – в Атырау». По словам Глава государства, Казахстан заинтересован в том, чтобы ведущие китайские вузы технического профиля открыли филиалы в нашей стране.

«Думаю, что Казахстан будет передовой страной в плане развития знаний. Я очень сильно надеюсь на вас», – сказал Касым-Жомарт Токаев.





