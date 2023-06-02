Важное из рабочего визита Президента Казахстана в Кыргызстан

ЧОЛПОН-АТА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев 2 июня посетил Чолпон-Ату с рабочим визитом, где выступил на втором региональном саммите глав государств Центральной Азии и ЕС, а также провел двусторонние переговоры с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем. Основные тезисы из выступления Президента Казахстана читайте в материале собственного корреспондента МИА «Казинформ».

Казахстан и Европейский Союз – стратегические партнеры

В ходе встречи с Президентом ЕС Шарлем Мишелем Касым-Жомарт Токаев отметил приоритетным характер стратегического партнерства Казахстана с Европейским Союзом. ЕС является ведущим торговым партнером и крупнейшим инвестором в экономику Казахстана.

Растущая динамика сотрудничества между Евросоюзом и Казахстаном была высоко оценена главой ЕС Шарлем Мишелем, который подчеркнул необходимость совместной работы по дальнейшему развитию взаимодействия.

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Торгово-экономические отношения

Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером Казахстана, на долю которого приходится более 40% казахстанской внешней торговли.

Приток европейских инвестиций в регион ЦА за 2022 год увеличился на 23% и составил 12,5 млрд долларов. Около половины из 350 млрд долларов, привлеченных за 30 лет в Казахстан прямых иностранных инвестиций, имеет европейское происхождение. Объем взаимного товарооборота Казахстана со странами ЕС за прошлый год составил 40 млрд долларов. Есть все возможности довести этот показатель к 2025 году до 50 млрд.

Казахстан активно взаимодействует с Европейским Союзом по 29 основным направлениям, скрепленным Соглашением о расширенном партнерстве и сотрудничестве с государствами-членами Европейского Союза.

В Казахстане работают более трех тысяч компаний с участием европейского капитала, включая такие транснациональные корпорации, как Shell, Eni, Total, Air Liquide, Alstom, Siemens и другие.

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Добыча редкоземельных металлов, производство «зеленого» водорода являются перспективными стратегически важными отраслями всестороннего партнерства, по которым достигнуты новые договоренности. В Казахстане начато строительства немецко-шведской компанией Svevind завода по установке ветряных и солнечных электростанций и производству 3 млн тонн «зеленого» водорода в РК, что составляет около 20% от потребностей ЕС в этом продукте.

Казахстан обладает большим потенциалом в развитии многогранного сотрудничества с ЕС, который с учетом географического положения, мог бы задействовать весь спектр своих торгово-экономических и транспортно-логистических возможностей для углубления взаимовыгодного сотрудничества кооперации между ЦА и Европейским Союзом.





Увеличение товарооборота

За 2022 год товарооборот Казахстана со странами региона вырос на 19%, составив 8 млрд. В ближайшее время планируется довести этот показатель до 15 млрд долларов. В свою очередь, объемы общерегиональной торговли со странами Европейского Союза по итогам прошлого года выросли более чем на 60%, достигнув 49 млрд долларов.

Увеличение экспорта за счет расширения торговой номенклатуры является главной задачей. Казахстан готов нарастить свой экспорт в страны ЕС по 175 несырьевым товарным позициям на сумму 2,3 млрд долларов в сферах машиностроения, производства железа и стали, пищевой промышленности.

Сельское хозяйство также имеет большие перспективы сотрудничества. Казахстан ежегодно экспортирует 5 млн тонн зерновых и 1,5 млн тонн муки. Объем взаимной торговли продтоварами между РК и странами ЕС за 2022 год увеличился на 35% и составил 1 млрд долларов. Взаимный потенциал в аграрной сфере может существенно укрепить продовольственную безопасность наших регионов.

Развитие транспортно-логистической инфраструктуры

Более 80% сухопутных транзитных перевозок по маршруту «Китай – Европа» осуществляется через Центральную Азию. Транскаспийский международный транспортный маршрут приобрел стратегическое значение, который способен значительно повысить уровень взаимодействия между нашими регионами. Через данную транспортную артерию было перевезено около 1,7 млн тонн груза, что вдвое превышает показатель 2021 года. В данном контексте, логистический терминал в городе Сиане станет важным хабом для отправки прямых контейнерных поездов через территорию Центральной Азии в Европу.

По оценкам Европейского банка реконструкции и развития, к 2030 году Транскаспийский маршрут еще более расширит свой потенциал с увеличением ежегодной пропускной способности до 250-300 тыс. контейнеров, в этой связи ведется работа по внедрению цифровых решений и модернизации инфраструктуры.

Подписана Дорожная карта по синхронному устранению «узких мест» и развитию Транскаспийского маршрута по территориям Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции. Казахстан приглашает европейских партнеров принять активное участие в развитии портов Каспийского моря, цифровизации их деятельности, а также совместном производстве транспортных судов и создании логистических складов. Кроме того, Казахстан готов к совместной работе с европейскими партнерами по сопряжению Транскаспийского маршрута с Трансъевропейской транспортной сетью (TEN-T) и мега инициативой «Global Gateway».

Предлагается разработать Стратегию развития транспортно-логистического сотрудничества между странами Центральной Азии и Европейского Союза» для сопряжения этих масштабных проектов. Для значительного улучшения «Центральной транскаспийской сети», по предварительным оценкам, потребности в инвестициях оцениваются в размере 18,5 млрд евро.

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Энергетика и редкоземельные металлы

В энергетическом секторе ведется целенаправленная работа по диверсификации маршрутов транспортировки энергоресурсов. В настоящее время 80% экспорта казахстанской нефти в Европу осуществляется через Каспийский трубопроводный консорциум. Казахстан рассчитывает на дальнейшую поддержку со стороны ЕС для обеспечения долгосрочных и стабильных поставок через этот стратегически важный нефтепровод.

Кроме того, в тесном сотрудничестве с Азербайджаном развивается маршрут «Актау – Баку – Тбилиси – Джейхан», через который с начала 2023 года начата прокачка казахстанской нефти объемом 1,5 миллиона тонн в год. В среднесрочной перспективе планируется расширить экспорт нефти по направлению «Актау – Батуми», а также увеличить объемы прокачки через трубопроводы Транскаспийского маршрута. В то же время нашей страной начаты поставки нефти в Германию через трубопровод «Дружба», при которых объемы поставок с начала текущего года составили 90 тыс. тонн. Казахстан может довести этот показатель до 1,2 млн тонн в год с возможностью его дальнейшего увеличения.

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Развитие газоперерабатывающих мощностей и газотранспортной системы также имеет приоритетное значение. Казахстан рассчитывает на дальнейшую поддержку европейских партнеров в продвижении строительств второй нитки магистрального газопровода «Бейнеу – Бозой – Шымкент» и газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган мощностью 4 млрд кубометров в год.

Дорожная карта в области редкоземельных металлов, принятая между Казахстаном и ЕС, открывает для наших стран большие перспективы. Казахстан готов предоставить преференции ЕС для разведки и разработки более 60 месторождений драгоценных и цветных металлов на территории страны.

Климат и «зеленый» переход

Последствия климатических изменений в странах ЦА негативно влияют на продовольственную безопасность, создавая дополнительные угрозы для устойчивого развития. К 2060 году Казахстан планирует достигнуть углеродной нейтральности. Доля возобновляемых источников энергии в структуре энергобаланса нашей страны достигла показатель 4,5%, который к 2030 году должен составить 15%. В этой связи необходимо активизировать совместные усилия в рамках реализации стратегии «Global Gateway» и инициатив «Team Europe» по вопросам изменения климата, водных ресурсов, развития возобновляемых источников энергии в Центральной Азии.

Также глава государства призвал уделить отдельное внимание активизации совместных усилий в рамках деятельности Международного фонда спасения Арала. Предлагается создать в городе Алматы проектный офис стран Центральной Азии по вопросам климата и зеленой энергетики, а также в 2026 году провести в Казахстане Региональный климатический саммит.

Развитие цифровизации

В марте текущего года объявлено об открытии компанией Microsoft Мультирегионального хаба в Казахстане, который станет центром привлечения передовых технологий. С целью достижения поставленной задачи по подготовке не менее 100 тысяч высококвалифицированных IT-специалистов к 2025 году, Казахстан приглашает европейские университеты к открытию филиалов в нашей стране, в том числе на базе технопарка Astana Hub, который станет важной региональной IT-площадкой.

Региональная безопасность и стабильность

Казахстан выступает за мир и прогресс в регионе Центральная Азия. Устойчивое развитие многогранного партнерства РК с Европейским Союзом напрямую зависит от безопасности и стабильности в регионе, в том числе от ситуации в Афганистане. В данном контексте, важно продолжать поддерживать усилия международного сообщества по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране, необходимо наращивать разностороннюю помощь афганскому народу под эгидой ООН.

Казахстан выступает с инициативой по созданию в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

Фото: t.me/aqorda_resmi











