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    Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов

    25 Мая 2023, 19:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Необходимо усилить ответственность работодателей по безопасности труда. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра Алтай Кульгинов, выступая на Международной конференции и выставке по охране труда и промышленной безопасности – KIOSH 2023, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Необходимо усилить ответственность работодателя по безопасности труда. Вместе с тем важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда. При этом общественному надзору должно быть уделено большое внимание. Это поспособствует диалогу между работодателем и работником. Поэтому нам необходимо расширить программу «Народный контроль», которая сегодня применяется на 245 предприятиях. Кроме того, целесообразно дальнейшее совершенствование концепции «нулевого травматизма», внедренной на 420 предприятиях», - поручил представителям Министерства труда и социальной защиты населения Алтай Кульгинов.

    Он также предложил изменить формат работы комиссии, которая занимается расследованием несчастных случаев в регионах. По словам вице-премьера, они должны бороться не с последствиями проблемы, а с причиной и определять дальнейшую профилактическую деятельность.

    Ранее он сообщил, что на предприятиях Казахстана - высокий показатель промышленного травматизма. Ежегодно получают травмы 2000 человек. Из них погибло около 200 человек.

    По данным Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК, в 2022 году в результате несчастных случаев на производстве пострадали 1 465 работников, 203 из которых погибли.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Минтруда РК Безопасность Другие государственные органы Алтай Кульгинов
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