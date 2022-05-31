Важно призывать и мобилизовать население Казахстана на референдум - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для построения Нового Казахстана необходимы изменения в политической системе, ее правовой основе. Об этом заявил заведующий отделом Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Ермек Токтаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Референдум - это важное событие, можно сказать, что это признак развития политической культуры нашей страны. У нас предусмотрено добровольное участие в референдуме по законодательству. Поэтому считаю очень важным призывать и мобилизовать население страны на референдум», - сказал Е. Токтаров.

По его словам, нынешние реформы являются продолжением инициатив Президента. В этом смысле эти реформы развиваются на уровне Конституции, превращаясь в комплексную программу.

«Для построения Нового Казахстана необходимы изменения в политической системе, ее правовой основе. Во-первых, развитие гражданского общества и законодательных органов, развитие конкуренции и активности различных точек зрения», - подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что существует разница между референдумом и выборами.

«Если мы голосуем за конкретную политическую партию или кандидата на выборах, то на референдуме мы выражаем позицию относительно важного решения. Я считаю, что мы обязаны принять участие в данном мероприятии. Ведь будет решение, которое окажет существенное влияние на развитие политической системы и нашей страны в целом. Нужно идти на избирательные участки по месту прописки», - добавил Е. Токтаров.