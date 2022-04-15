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    Вайнер Мейржан Туребаев отпущен под залог – Генпрокуратура

    15 Апреля 2022, 13:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Генерального прокурора Асет Чиндалиев прокомментировал самоподжог возле здания МВД и сообщил о ходе расследования дела о вайнерах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Конечно, очень жаль, что произошло такое трагическое событие. Желаю пострадавшей скорейшего выздоровления. По вайнерам хотелось бы отметить – там более 169 потерпевших, ущерб около 2 млрд тенге, к уголовной ответственности привлекаются 14 лиц, в их числе известные вайнеры, блогеры. шесть лиц у нас находятся под арестом, вайнер Мейржан Туребаев находится под залогом», - отметил А. Чиндалиев на брифинге в СЦК.

    По его словам, мера пресечения избирается в каждом случае индивидуально.

    «Учитываются все обстоятельства – наличие постоянного места жительства, наличие несовершеннолетних детей, его роль в совершении преступления. С учетом этих всех обстоятельств суд избрал ему меру пресечения в виде залога. Но, то, что человек не находится под арестом, не говорит о том, что он не будет привлечен к уголовной ответственности», - отметил замгенпрокурора.

    «Сейчас дело уже завершили, оно проходит стадию ознакомления. Всех, кто причастен к этому преступлению и их действия уже квалифицированы, им предъявлены обвинения, после завершения оно будет направлено к прокурору, и прокурор уже будет направлять это дело в суд», - заключил А. Чиндалиев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Борьба с преступностью Генпрокуратура Общество
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