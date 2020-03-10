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    Василий Левит будет бороться за звание чемпиона в Аммане

    10 Марта 2020, 23:20

    АММАН. КАЗИНФОРМ - Василий Левит вышел в финал Азиатского квалификационного турнира по боксу в Аммане, передает МИА «Казинформ».

    По информации Казахстанской федерации бокса, ему противостоял хозяин ринга и армия его болельщиков.

    Оба боксера показали интересный и зрелищный бой. Василий Левит еще раз доказал, что достоин представлять Казахстан на мировых первенствах и на Олимпиаде.

    Надежда Рябец стала бронзовым призёром Азиатского квалификационного турнира. В полуфинале она уступила сопернице из Австралии.

    Серик Темиржанов завоевал бронзовую медаль лицензионного турнира, проиграв чемпиону Азии и Мира боксеру из Узбекистана Миразизбеку Мирзахалилову.

    Ранее сообщалось, что казахстанский боксер Абылайхан Жусупов стал обладателем бронзовой медали.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Иордания
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