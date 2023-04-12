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    Валютные активы Нацфонда Казахстана увеличились на $1 миллиард в марте

    12 Апреля 2023, 22:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Объем валютных активов Национального фонда, согласно предварительным данным, на конец марта составил 58,4 млрд долларов США. Об этом сообщила заместитель Председателя Нацбанка РК Алия Молдабекова, передает МИА «Казинформ».

    «Объем валютных активов Национального фонда, согласно предварительным данным, на конец марта составил 58,4 млрд долларов США, увеличившись за прошедший месяц на 1,05 млрд долларов США», - сообщила зампредседателя Нацбанка.

    По ее словам, в центре внимания участников рынка были проблемы региональных банков США, а также швейцарского банка Credit Suisse.

    «Возросшая волатильность рынков после банкротства Silicon Valley Bank и Signature Bank, а также проблемы в Credit Suisse были нивелированы своевременной поддержкой банковского сектора со стороны регуляторов США и Европы. Рост риск-аппетита отразился на положительной переоценке акций и облигаций. В итоге инвестиционный доход Национального фонда в марте составил 1,5 млрд долларов США», - пояснила Алия Молдабекова.

    Кроме того, по ее словам, росту активов способствовали валютные поступления в Национальный фонд, размер которых в марте составил порядка 300 млн долларов США.

    «При этом в прошедшем месяце из Нацфонда в республиканский бюджет было перечислено 473 млрд тенге в виде трансфертов. В этих целях на внутреннем валютном рынке было продано активов на сумму 721 млн долларов США», - сообщила зампредседателя Нацбанка.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Нацбанк Казахстана Экономика Нацфонд
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