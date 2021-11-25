Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Валлонский бизнес заинтересован в развитии сотрудничества с Казахстаном

    25 Ноября 2021, 22:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества представители бизнеса бельгийского региона Валлония посетили с трехдневным визитом Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Многоотраслевая торговая миссия, состоящая из 11 бельгийских компаний, находилась в нашей стране с 22 по 24 ноября. Иностранную делегацию возглавила генеральный директор Агентства Валлонии по продвижению экспорта и привлечению иностранных инвестиций Шанталь Де Блё.

    В ходе визита в Нур-Султан и Алматы бельгийские партнеры провели встречи с представителями акиматов городов, министерств индустрии и инфраструктурного развития, сельского хозяйства, энергетики и национальной компании «Казахстан Темир Жолы».

    В состав бельгийской делегации, помимо прочих, вошли представители таких известных компаний, как машиностроительная корпорация John Cockerill, производитель вакцин против инфекционных заболеваний GlaxoSmithKline Vaccins и химический гигант Solvay.

    В ходе визита подписан Меморандум о взаимопонимании между бельгийским агрономическим и агропромышленным центром CARAH, Союзом картофелеводов и овощеводов Казахстана и отечественным Институтом биологии и биотехнологии растений.

    В рамках отмеченного документа стороны планируют проводить совместные исследования в сферах борьбы с заболеваниями картофеля и повышения урожайности этого овоща.

    Отметим, согласно федеративному устройству Бельгии, регион Валлония, наряду с Фландрией и Брюсселем, уполномочен осуществлять независимую политику во многих сферах, в том числе в экономике и инвестициях.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Минсельхоз Бельгия Сотрудничество МИИР РК Минэнерго РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Комитет энергонадзора проинспектировал ход ремонтных работ в Павлодарской области
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    Казахстан увеличивает экспорт мороженого, основным поставщиком на зарубежные рынки остается лидер отрасли «Шин-Лайн»
    Пересмотреть механизм переработки шкур и шерсти призывает депутат
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду