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    Вакцины «Спутник V», «Astra Zeneca» и «Pfizer» одобрены к применению в Армении

    19 Февраля 2021, 11:00

    ЕРЕВАН.КАЗИНФОРМ – Профессиональная комиссия Министерства здравоохранения Армении одобрила применение трех вакцин от COVID-19 - «Спутник V», «Astra Zeneca» и «Pfizer». Об этом журналистам заявила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге с журналистами министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян заявила, что в Армению будут импортироваться вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третий этап клинических испытаний.

    «Уже есть несколько вакцин, прошедших сертификацию ВОЗ. Группа экспертов оценит их эффективность, риски возникновения побочных эффектов, стоимость и даст заключение. Профессиональная комиссия на данный момент одобрила применение вакцин «Astra Zeneca», «Спутник V» и «Pfizer». По последней остались вопросы с температурным режимом, который необходимо обеспечить», - отметила А.Аванесян.

    По словам главы армянского минздрава, вакцинация в Армении будет носить добровольный характер, вакцинация граждан из группы риска будет проводиться бесплатно.

    Напомним, в Армении ожидают прибытия партии вакцин против COVID-19 и начала процесса поэтапной вакцинации населения в марте этого года.

    По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении, по положению на 18 февраля 2021г. в Армении зарегистрировано 169 820 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По тем же данным, вылечились 161 577 пациентов, 4293 пациента получают лечение, 3156 – скончались. Еще 794 пациента с COVID-19 скончались по иным причинам.

    В связи с пандемией коронавирусной инфекции, по решению правительства Армении, режим карантина в стране продлен еще на 6 месяцев – до 11 июля 2021 года. При этом отменен запрет на въезд в страну иностранцев через сухопутные пограничные пункты.

    Автор:

    Азамат Альмаганбетов

    Здравоохранение Армения Коронавирус в мире Вакцинация
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