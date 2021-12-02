Вакциной Pfizer привились около 20 тыс. жителей Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области вакциной Pfizer планируется охватить 267 345 граждан, в настоящее время около 20 тыс. жителей области уже сделали данную прививку. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Нурсултан Слан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

Проявления негативного воздействия среди вакцинированных не зафиксированы. Сегодня значительно увеличилось количество граждан, желающих привиться с целью формирования иммунитета к коронавирусу.«Реализация прививок осуществляется в срок в соответствии с запланированными мероприятиями. Кроме того, в медицинских организациях области утвержден необходимый перечень лекарственных средств и медицинского оборудования, сформирован двухмесячный резервный фонд. Служба скорой помощи обеспечена 122 автомобилями, парк автомобилей обновлен на 96%», - сказал главный врач Туркестанской городской поликлиники Райымбек Тасырбаев.По его словам, эпидемиологическая ситуация в области стабильная. За последние две недели заболеваемость коронавирусом снизилась на 148 случаев, пневмонией - на 11. Однако следует помнить о необходимости соблюдения мер предосторожности, отмечают врачи.

