Вакциной Pfizer полностью провакцинированы более 1 млн 17 тыс. казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 24 мая 2022 года в Казахстане вакциной «Pfizer» полностью провакцинированы 1 млн 17 тыс. 43 человека. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Первым компонентом – 1 138 450 человек, вторым компонентом – 1 017 043 человека.

Первым компонентом: подростки – 845 293, беременные женщины – 39 378, кормящие женщины – 140 177.

Вторым компонентом: подростки – 794 300, беременные женщины – 35 235, кормящие женщины – 128 758.

Ранее сообщалось, что первым компонентом вакцины против COVID-19 привились почти 9,5 млн казахстанцев.