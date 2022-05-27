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    Вакциной Pfizer полностью провакцинированы 1 млн 31 тыс. 304 казахстанца

    27 Мая 2022, 10:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 27 мая 2022 года вакциной «Pfizer» в Казахстане полностью провакцинированы 1 млн 31 тыс. 304 человека. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    Первым компонентом – 1 млн 153 тыс. 843 человека, вторым компонентом – 1 млн 31 тыс. 304 человека. Из них первым компонентом: подростки – 849 504, беременные женщины – 39 666, кормящие женщины – 141 008. Вторым компонентом: подростки – 800 389, беременные женщины – 35 614, кормящие женщины – 129 867.

    Ранее сообщалось, что полностью вакцинировались от КВИ 9 276 419 казахстанцев.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Здравоохранение Общество Коронавирус в РК Вакцинация
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