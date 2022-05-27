Вакциной Pfizer полностью провакцинированы 1 млн 31 тыс. 304 казахстанца

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 27 мая 2022 года вакциной «Pfizer» в Казахстане полностью провакцинированы 1 млн 31 тыс. 304 человека. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Первым компонентом – 1 млн 153 тыс. 843 человека, вторым компонентом – 1 млн 31 тыс. 304 человека. Из них первым компонентом: подростки – 849 504, беременные женщины – 39 666, кормящие женщины – 141 008. Вторым компонентом: подростки – 800 389, беременные женщины – 35 614, кормящие женщины – 129 867.

Ранее сообщалось, что полностью вакцинировались от КВИ 9 276 419 казахстанцев.