Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 477.98 eur/kzt 488.93

    rub/kzt 7.93 cny/kzt 70.82
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Вакцинированные люди более устойчивы к коронавирусу - врач

    9 Августа 2022 15:34

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Представитель управления общественного здравоохранения Алматы Гульжайнат Тлеген призвала граждан пройти вакцинацию и ревакцинацию, чтобы защититься от новых штаммов коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спикер отметила, что человек, который получает вакцину, ограждает себя от многих рисков и переносит заболевания в легкой форме.

    «Нет никакой гарантии, что человек после вакцинации не заболеет. Но мы стимулируем иммунитет, чтобы он противостоял следующим штаммам вируса… Исследования разных стран давно доказали, что защита от коронавирусной инфекции начинает снижаться со временем после получения первых доз вакцин, особенно в связи с преобладанием разных штаммов. Мы пережили несколько волн пандемии, новые штаммы. Мы видим, что каждая волна ослабевает, вирус мутирует. И люди, которые вакцинированы, они более устойчивы к заболеванию, а ослабевание иммунитета у человека начинается через 6, 9 и 12 месяцев после вакцинации. Для того, чтобы усилить поствакцинальный иммунный ответ, нужна ревакцинация», - объяснила представитель УОЗ.

    Она отметила, что в Алматы за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 200 человек, из них 193 случая с симптомами. В стационарах города на сегодняшний день проходят лечение 123 пациента, всего развернуто 500 коек. Под наблюдением врачей находятся 1662 пациента.


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    #Алматы #Здравоохранение #Коронавирус в РК #Вакцинация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Применение вакцины Pfizer ограничили в Алматы
    Причины задержки рейса Алматы-Нур-Султан на 7 часов объяснили в авиакомпании
    Более 850 тыс. подростков вакцинировано от коронавируса в РК
    Коронавирус распространяется по районам СКО
    Популярное
    1 Пьяный водитель задержан в Нур-Султане: за погоней следил весь город
    2 Дрифт-шоу со стрельбой устроил свадебный кортеж в Жамбылской области
    3 Пять руководителей управлений назначены в Жетысуской области
    4 Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана
    5 Правительство РК приняло постановление о ликвидации холдинга «Зерде»