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    Вагоны с контейнерами сошли с рельсов в Алматинской области

    24 Марта 2023, 14:45

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Сход с рельсов вагонов с контейнерами произошел в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

    «23 марта 2023 г. в 12:20 мин на станции Копа Алматинской области при следовании грузового поезда произошел сход с рельсов 4 вагонов с контейнерами. Поезд следовал из Беларуси на станцию Алтынколь. Жертв и пострадавших нет. Инцидент не повлиял на движение поездов. Для расследования причин случившегося в КТЖ создана комиссия», - сообщили в нацкомпании.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    КТЖ Алматинская область Происшествия
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