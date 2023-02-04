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    Вагон поезда загорелся по пути в Алматы

    4 Февраля 2023, 16:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вагон поезда загорелся по пути в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы» сообщили , что 3 февраля 2023 года в 21:57 часов на участке поселок Аршалы - станция Анар остановлено движение поезда № 105/106 «Петропавловск-Алматы» из-за возгорания в техническом вагоне, расположенном в конце состава. В поезде находилось 235 пассажиров, жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидирован.

    «Для пересадки пассажиров и отправки до станции Алматы из Астаны отправлен разовый поезд в составе семи купейных и одного плацкартного вагонов. Специально созданная комиссия АО «НК «ҚТЖ» уже приступила к расследованию причин произошедшего. Пассажирам, проследовавшим в поезде из стандартных вагонов, будет произведена выплата разницы стоимости проезда в установленном порядке согласно Правилам перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений ж/д транспортом», - прокомментировали в пресс-службе компании.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    КТЖ Происшествия Транспорт Пожар Железная дорога
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