В зоне землетрясения на северо-западе Турции заново отстроят 181 объект

АНКАРА. ANADOLU – КАЗИНФОРМ - Мониторинг жилого фонда северо-западной турецкой провинции Дюздже выявил 181 постройку, серьезно поврежденную в результате землетрясения магнитудой 5,9 баллов. Об этом сообщил министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Мурат Курум, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

По его словам, 300 сотрудников министерства привлечены к осмотру 13 185 построек в зоне землетрясения 23 ноября.

«Все пострадавшие объекты будут экстренно снесены, а на их месте построены новые, безопасные и сейсмостойкие. Жители зоны стихийного бедствия в краткие сроки получат новые квартиры», - заверил министр.

Ранее сообщалось, что в Турции 23 ноября в 04:08 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 5,9 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков находился на северо-западе страны в Дюздже одноименной провинции. Численность пострадавших при землетрясении возросла до 93 человек.





Фото: aa.com.tr