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    В зоне землетрясения на северо-западе Турции заново отстроят 181 объект

    27 Ноября 2022, 13:24

    АНКАРА. ANADOLU – КАЗИНФОРМ - Мониторинг жилого фонда северо-западной турецкой провинции Дюздже выявил 181 постройку, серьезно поврежденную в результате землетрясения магнитудой 5,9 баллов. Об этом сообщил министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Мурат Курум, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

    По его словам, 300 сотрудников министерства привлечены к осмотру 13 185 построек в зоне землетрясения 23 ноября.

    «Все пострадавшие объекты будут экстренно снесены, а на их месте построены новые, безопасные и сейсмостойкие. Жители зоны стихийного бедствия в краткие сроки получат новые квартиры», - заверил министр.

    Ранее сообщалось, что в Турции 23 ноября в 04:08 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 5,9 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков находился на северо-западе страны в Дюздже одноименной провинции. Численность пострадавших при землетрясении возросла до 93 человек.


    Фото: aa.com.tr
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