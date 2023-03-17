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    В ЗКО завершили откачку воды из 57 подтопленных домов

    17 Марта 2023, 11:22

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - За сутки в городе Уральск и в Акжайыкском, Бурлинском, Каратобинском, Казталовском районах и в районе Байтерек уложено более 5 тысяч мешков, дополнительно заготовлено порядка 4 тысяч мешков с интертным материалом, откачано более 75 тысяч кубометров воды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    С начала паводкового периода по ЗКО откачано более 500 тысяч кубометров воды.

    Завершена откачка воды из 57 ранее подтопленных жилых домов, 275 человек ранее эвакуированных людей вернулись в свои дома.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Западно-Казахстанская область Паводок МЧС
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