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    В ЗКО задержаны незаконные охотники на косулю

    1 Февраля 2023, 13:33

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Мясо косули и охотничьи ружья обнаружили полицейские в салоне автомашин в ЗКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegtam-канал пресс-службы МВД РК.

    На автодороге Бурлин-Аксай-Жымпита в салоне автомашин «BMW» и «Toyota Land Cruser GXR» обнаружены гладкоствольное охотничье ружье МЦ-21 12-го калибра, гладкоствольный охотничий карабин МР-153 с патроном в канале ствола, карабин Тигр, 37 мелкокалиберных патронов и пакеты с мясом косули.

    По данному факту отделом полиции Бурлинского района начато досудебное расследование по части первой статьи 337 УК РК «Незаконная охота».

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Западно-Казахстанская область Происшествия МВД РК
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