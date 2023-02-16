В ЗКО тренер спортшколы бил детей

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Кайсар Кусайнов тренирует самбистов в детско-юношеской спортивной школе села Шынгырлау. Односельчанин, попросивший не называть его имени, прислал в редакцию «Уральской недели» видео, на котором тренер избивает детей во время занятий, передает МИА «Казинформ».

На видео Кайсар Кусайнов бьет двоих детей, которые подошли к нему, в грудь и голову во время тренировки. На кадрах тренер отвешивает детям хлесткие удары по голове, а одного из мальчиков ударяет по лицу.

Один из избитых спортсменов рассказал, что тренер Кайсар Кусайнов побил их, потому что они перешли заниматься самбо к другому тренеру.

«К какому бы тренеру мы не перешли, за это нас нельзя бить. Поэтому мы с родителями пошли в полицию и написали заявление. Только тогда тренер Кусайнов извинился перед нами. Если бы мы не написали жалобу, он бы не извинился», - сказал парень.

Его мама Сауле Уалиахметова заявила, что тренер не имел права ни трогать детей, ни, тем более, бить их.

«Когда я вечером пришла домой с работы, у моего ребенка лицо было красное. «Что случилось?» – спросила я его, но он не ответил. Тогда я стала настойчиво добиваться у него ответа на вопрос: «Почему он весь красный? Что случилось?». И тогда сын сказал, что его ударил тренер. Какое право имеет Кайсар Кусайнов бить моего ребенка?! Никто не отправляет своего ребенка заниматься спортом, чтобы на занятиях над ним издевался педагог. После того, как мы подали заявление в полицию, Кайсар пришел домой и извинился», - поделилась женщина.

Сам тренер Кайсар Кусайнов говорит, что ударил детей в гневе.

«Пришел новый тренер и «забрал» моих учеников. Разозлившись на это, я спросил у детей: «Почему ты ушел, не предупредив меня?». Это правда, что я бил детей. Я извинился перед детьми и родителями за такое поведение», - ответил Кайсар Кусайнов.

Начальник Шынгырлауского РОВД Сергей Астафьев сообщил, что по данному делу был составлен административный протокол, но после примирения тренера и родителей детей рассмотрение дела было прекращено.

Заместитель начальника управления физкультуры и спорта ЗКО Женис Ныгметуллин сообщил, что об этом происшествии им ничего неизвестно.

«Официально никто не обращался с жалобой в управление. Об этой ситуации стало известно только по предоставленному видео. Насколько нам известно это тренер ДЮСШ Чингирлауского района. Будем проводить служебную проверку. По результатам которой будут приняты меры», - сказал Женис Ныгметуллин.









Кадр из видео

