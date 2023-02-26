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    В Жетысуской области в ДТП погиб человек, двое госпитализированы

    26 Февраля 2023, 19:14

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Один человек погиб, двое травмированы в результате опрокидывания авто в Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

    ДТП произошло 26 февраля с участием автомашины «Audi-100» в Панфиловском районе. За рулем немецкой иномарки находился 67-летний мужчина, который на 275 км автодороги Западный Китай – Западная Европа, потеряв управление автомашиной, допустил ее опрокидывание.

    В салоне авто также находились четыре пассажира, один из которых, 1962 года рождения, погиб, а двоих с серьезными травмами госпитализировали в больницу.

    На месте происшествия продолжают работать патрульная и следственно-оперативная группы Панфиловской районной полиции.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    ДТП Происшествия Транспорт Жетысуская область
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