В Жетысуской области в ДТП погиб человек, двое госпитализированы

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Один человек погиб, двое травмированы в результате опрокидывания авто в Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

ДТП произошло 26 февраля с участием автомашины «Audi-100» в Панфиловском районе. За рулем немецкой иномарки находился 67-летний мужчина, который на 275 км автодороги Западный Китай – Западная Европа, потеряв управление автомашиной, допустил ее опрокидывание.

В салоне авто также находились четыре пассажира, один из которых, 1962 года рождения, погиб, а двоих с серьезными травмами госпитализировали в больницу.

На месте происшествия продолжают работать патрульная и следственно-оперативная группы Панфиловской районной полиции.