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    В Жетысуской области начислили необоснованные налоги за рекламу 125 бизнесменам

    1 Февраля 2023, 12:56

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Необоснованное начисление налогов за рекламу выявил Антикор в Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

    По результатам антикоррупционного мониторинга применения законодательства о наружной рекламе в регионе выявлено незаконное начисление налогов за наружную рекламу 125 предпринимателям области.

    Кроме того, в ходе изучения вопроса выяснилось, что за неуплату этих налогов органы государственных доходов области незаконно наложили арест на движимое и недвижимое имущество, а также заблокировали банковские счета предпринимателей.

    После проведения комплексных мероприятий Антикором по Жетысуской области, управление госдоходов отменило ранее начисленные налоги за рекламу и сняло все аресты на имущества бизнесменов.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Происшествия Борьба с коррупцией Жетысуская область
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