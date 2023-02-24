Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    В Жамбылской области задержан подозреваемый в переправке через границу членов ОПГ Коспаева

    24 Февраля 2023, 12:12

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Задержано лицо, незаконно переправившее членов ОПГ Коспаева через госграницу. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры в Telegram-канале.

    Агентством по финансовому мониторингу объявлены в международный розыск за совершение преступлений по статье 249 «Рейдерство» и статье 262 УК «Организация преступной группы и их участие в них» члены ОПГ Коспаева: Шалин, Имашев и Коспаев.

    По имеющейся информации указанные лица покинули страну через госграницу расположенного на территории Жамбылской области.

    10.11.2022 года отделом полиции Кордайского района зарегистрировано уголовное дело по части второй статьи 394 УК «Организация незаконной миграции».

    11.11.2022 года постановлением прокурора Кордайского района Бирлика Избасарова, из числа опытных сотрудников полиции и пограничного управления создана межведомственная группа.

    В результате при координации прокуратуры установлен и задержан местный житель, который 06.08.2022 года в районе села Сортобе организовал незаконное пересечение госграницы через брод вышеуказанным лицам.

    Подозреваемый признался в содеянном, досудебное расследование продолжается и находится на контроле прокуратуры.

    Ранее подробности расследования деятельности рейдерской ОПГ Коспаева раскрыли в Агентстве по финансовому мониторингу Республики Казахстан.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Жамбылская область Борьба с преступностью Происшествия Генпрокуратура
    Новости по теме
    Новости по теме
    На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
    Обманувшего граждан на более 10 млн тенге мошенника задержали в Кызылорде
    Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
    Крупный торговый центр «заминировали» в Таразе
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    3 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Члены Национального курултая встретились в Туркестане