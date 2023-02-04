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    В Жамбылской области спасатели откачивают воду со дворов в ряде населенных пунктов

    4 Февраля 2023, 16:12

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В нескольких населенных пунктах района имени Т. Рыскулова, а также в Меркенском и Шуском районах Жамбылской области из-за несвоевременно вывозимого снега произошло образование талых вод на придворовых территориях, кроме того талая и дождевая вода прошла по ряду улиц указанных районов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

    С наступлением теплых дней на территории Жамбылской области нередко происходит резкое таяние снега. Ситуация в области находится на контроле. Силы и средства спасательных подразделений Жамбылской области находятся в постоянной готовности для проведения работ по ликвидации последствий выпадения осадков и образования талых вод, оказанию помощи населению.

    По району им. Т. Рыскулова ситуация стабильная. Ведутся работы по откачке и отводу талых вод. Работают почти 60 человек, шесть единиц техники и четыре мотопомпы. Аналогичная ситуация в Шусом районе, где работают также представители местных исполнительных органов и ДЧС области.

    В Сарысуском районе ведется работа по откачке воды из одной дворовой территории. Проводимые работы находятся на постоянном контроле.

    Подразделения МИО и ДЧС Жамбылской области своевременно участвуют в работах по откачке воды. После завершения работ в ряде населенных пунктов района им. Т. Рыскулова силы и средства направлены в село Жаксылык для несения дежурства и проведения необходимых работ.

    «Уважаемые граждане! Помните, что своевременная очистка арычной системы, вывоз снега, очистка водосточных желобов от мусора и другие превентивные меры, являются важной профилактикой и помогут предотвратить подтопления дворовых территории жилых домов и улиц», - говорится в публикации пресс-службы МЧС.

    На территории области действует штормовое предупреждение с 4 по 10 февраля.




    Фото: пресс-служба МЧС РК

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Жамбылская область Происшествия Паводок Регионы МЧС
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