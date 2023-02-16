В законе «Об образовании» нет ни слова об обеспечении безопасности учащихся и преподавателей - сенатор Жусип

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В настоящее время охрана образовательных учреждений в нашей стране осуществляется формально, на примитивном уровне. Такое мнение высказал сенатор Нурторе Жусип в своем депутатском запросе на имя Премьер-Министра страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутат напомнил о трагической ситуации в городе Петропавловске, где ученик 9-го класса пришел в школу с топором и ножом и ранил троих детей.

В этой связи депутат акцентировал внимание на серьезных проблемах в системе прогнозирования, ранней профилактики подобных чрезвычайных ситуаций. Сенатор отметил, что значимой научной базы в этом направлении в нашей стране нет. При составлении психологического портрета учащихся, определении социального статуса семьи не учитывается предварительная изоляция детей, склонных к депрессии или агрессии.

«На повестку дня должно быть поставлено создание многоуровневой комплексной системы безопасности. Подобная практика существует в различных странах мира. Любое государство очень серьезно относится к этому вопросу. Например, в Китае войти в школу можно только со специальным удостоверением личности с фотографией ученика и родителей. В каждом учебном заведении есть пост охраны. Если у посетителя нет пропуска, его может сопровождать только преподаватель. А во Франции школьникам выдают справочник со списком вещей, которые нельзя проносить в здание. Рюкзаки и портфели проверяются между занятиями. Два раза в год проводятся антитеррористические учения», - сказал Нурторе Жусип на пленарном заседании палаты.

Возмутился депутат и тем, что в Законе «Об образовании» нет ни слова об обеспечении безопасности учащихся и преподавателей.

«Просим Вас принять срочные комплексные меры по созданию эффективной системы безопасности для защиты обучающихся, преподавателей и вспомогательного персонала в образовательных учреждениях, защиты от криминальных и террористических угроз», - заключил сенатор.





Фото: senate.parlam.kz















