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    В Японии прошли первые испытания пилотируемого летающего автомобиля на открытом воздухе

    17 Февраля 2023, 20:32

    ТОКИО. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Первые испытания пилотируемого летающего автомобиля на открытом воздухе прошли в пятницу в городе Оита на острове Кюсю. Об этом ТАСС сообщил представитель компании Masc, которая организовала полет, передает МИА «Казинформ».

    «Сегодняшнее испытание прошло без инцидентов и завершилось успешно», - сказали в компании. Летательный аппарат, похожий на квадрокоптер с салоном на двух человек, в ходе испытаний поднялся на высоту 30 м и за три минуты преодолел дистанцию в 431 м, двигаясь по круговой траектории над морем. Скорость полета составила 36 км/ч.

    Летающий автомобиль является пилотируемым аппаратом, однако летные испытания проходили с использованием автопилота, благодаря которому аппарат пролетел по заранее запрограммированной траектории.

    Япония в последнее время ускоряет работы, направленные на внедрение технологий летающих авто, опасаясь нарастающей конкуренции со стороны компаний США, Евросоюза и Китая.

    Фото: news.day.az

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Япония Мировые новости Технологии
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