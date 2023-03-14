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    В Японии пересмотрят приговор человеку, который полвека ждет казни

    14 Марта 2023, 05:21

    АСТАНА. КАЗИНФОМР - Верховный суд Японии распорядился провести новый суд по делу 87-летнего Ивао Хакамады, который был приговорен к смерти в 1968 году по обвинению в убийстве семьи из четырех человек. С тех пор Хакамада ожидает казни - по данным правозащитной организации Amnesty International, он пробыл смертником дольше всех в мире, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу ВВС.

    Хакамаду арестовали по обвинению в ограблении и убийстве своего начальника, его жены и двоих детей. Те были найдены с ножевыми ранениями после пожара на фабрике по переработке соевых бобов неподалеку от Токио в 1966 году.

    После 20 дней допросов Хакамада, который до этого был профессиональным боксером, признался в убийстве.

    Однако во время суда Хакамада заявлял, что следователи его избивали, и признания были получены под пытками. Адвокаты подозреваемого также утверждают, что следователи сфабриковали доказательства.

    В числе прочего во время повторного суда по делу Хакамады будет решено, совпадает ли его ДНК с тем, что было извлечено из пятен крови на одежде предполагаемого убийцы.

    В 2014 году японский региональный суд выпустил Хакамаду из-под стражи и распорядился провести повторное заседание: судьи постановили, что доказательства его вины, возможно, были сфабрикованы. Суд Токио это решение отменил, но теперь Верховный суд Японии оставил решение о повторном заседании в силе.

    «Я ждала этого дня 57 лет - и вот теперь он настал, - заявила 90-летняя сестра Хакамады Хидеко, которая многие годы добивалась пересмотра приговора своему брату. - Наконец с моих плеч сняли этот груз».

    Организация Amnesty International, ведущая международную кампанию против применения высшей меры наказания, назвала решение о проведении нового заседания по делу Хакамады «очень запоздавшей возможностью восстановить справедливость».

    «Приговор Хакамаде был основан на выбитых «признательных показаниях», и есть серьезные сомнения относительно других улик, которые были использованы против него», - заявил глава японского отделения Amnesty International Хидеаки Накагава.

    Впрочем, согласно существующим правилам, для пересмотра дела Хакамады может понадобиться несколько лет, и японские адвокаты уже призвали судебные власти сократить эту процедуру.

    «Мы не можем себе позволить дальнейшие проволочки с восстановлением прав Хакамады, которому уже 87 лет и который страдает от физических и психических заболеваний, полученных после 47 лет лишения свободы», - говорит глава японской адвокатской ассоциации Мотодзи Кобаяси.

    Среди развитых демократических стран мира смертную казнь не отменили только в Японии и США.

    Фото: AFP

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Япония Мировые новости
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