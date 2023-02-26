Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    В январе более 350 тысяч казахстанцев получили адресную социальную помощь

    26 Февраля 2023, 22:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 1 февраля 2023 года адресная социальная помощь (далее – АСП) назначена 350 тысячам 400 казахстанцам из 67,1 тысячи семей. В текущем году на эти цели из бюджета выделено 73,9 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

    АСП назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70 % от регионального прожиточного минимума.

    С 1 января 2023 года гарантированный социальный пакет, предоставляемый для детей дошкольного возраста из малообеспеченных семей, переведен с натурального вида в монетизированный формат помощи в виде дополнительной выплаты детям в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП на каждого ребенка (2023 год – 5 175 тенге).

    На 1 февраля текущего года дополнительная выплата назначена 106,4 тысячи детей дошкольного возраста из числа получателей АСП.

    В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в центр занятости населения, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал Электронного правительства (egov.kz).

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Социальная поддержка Минтруда РК Общество Социальные Пособия
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Минтруда назвали размер средней пенсии
    Полицейские обратились к казахстанским школьникам
    Система защиты прав потребителей изменится в Казахстане
    В пяти принятых нормативных постановлениях нормы признаны неконституционными – Эльвира Азимова
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане