В «Яндекс Доставке» прокомментировали забастовку курьеров в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – «Яндекс Доставка» прокомментировал забастовку курьеров в центре Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пресс-служба «Яндекс Доставки» сообщила о проведении технического обновления условий одной из мотивационных программ для курьеров. Все бонусы работникам доставки обещают начислить в ближайшие несколько дней, сумма отобразится в приложении.

«У нас есть мотивационные программы для партнеров и их курьеров. На прошлой неделе проходило техническое обновление условий одной из программ. Бонусы будут доначислены в ближайшие несколько дней, сумма отобразится в приложении курьеров. В случае вопросов рекомендуем сразу обращаться в службу поддержки», - сообщили в компании.

Также отметили, что за последние полгода средний доход в час курьеров, сотрудничающих с сервисами Яндекса в Астане, не снижался: сейчас он составляет 1700 тенге для мото-тарифа и 1900 тенге для курьеров на автомобиле.

«В случае вопросов там рекомендуют сразу обращаться в службу поддержки. Сервисы компании продолжают работать как обычно», - добавила пресс-служба «Яндекса».

Напомним, ранее появилась информация о том, что курьеры «Яндекса» устроили забастовку в Астане. Они выразили свое недовольство действующими условиями труда.