В ВОЗ сообщили о росте смертности от ковида с начала декабря

ЖЕНЕВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Смертность от COVID-19 растет с начала декабря. За последние восемь недель от этой болезни в мире умерли более 170 тысяч человек. Об этом сообщил во вторник на брифинге в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«С начала декабря растет число еженедельных сообщений о смерти от COVID-19. В целом за последние восемь недель умерли более 170 тысяч человек», - сказал глава ВОЗ.

Гебрейесус сообщил, что на этой неделе на очередное заседание соберется комитет по чрезвычайному положению в мировом здравоохранении, связанному с ковидом. Экспертам предстоит решить, является ли все еще пандемия этой болезни чрезвычайной ситуацией, вызывающей международную обеспокоенность.

«Не предвосхищая рекомендацию комитета, я остаюсь очень обеспокоенным нынешним положением во многих странах и растущим числом смертей», - констатировал глава ВОЗ.

Гендиректор подчеркнул, что сейчас мир находится «ясно в лучшей ситуации, чем три года назад, когда пандемия нанесла первый удар, однако глобальное коллективное реагирование [на распространение коронавируса] вновь испытывает напряжение». По его словам, еще «слишком мало людей, особенно пожилых и работников здравоохранения, вакцинированы». При этом, добавил Гебрейесус, «слишком много» тех, кто не сделал вовремя бустерные прививки, кто не имеет доступа к антивирусным средствам из-за дороговизны и не получает необходимого лечения.

Глава ВОЗ обратил внимание также на «резкое снижение» в мире наблюдения за COVID-19 и секвенирования генома коронавируса. Это «осложняет отслеживание известных вариантов [вируса] и обнаружение новых». Кроме того, «веру в безопасность и эффективность» средств борьбы с ковидом подрывают «псевдонаука» и «поток дезинформации». Гебрейесус отметил, что не следует «недооценивать этот вирус», который «продолжит удивлять нас и продолжит убивать», если у населения не будет инструментов для борьбы с инфекцией и противодействия дезинформации.

Фото: ТАСС



