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      Акмолинская область

    В восьми областях Казахстана объявлена штормовая погода

    16 Февраля 2023, 23:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили синоптики в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    Днем на юге, западе Акмолинскойобласти ожидается низовая метель. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на северо-востоке области порывы 15-20 м/с.

    Ночью в центре, днем на юге Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный ночью в центре, днем на юге области порывы 15-20 м/с.

    В горных районах Жамбылской области ожидаются днем сильные осадки (дождь, снег). На западе, юге, севере области, в горных районах туман, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20, порывы 23 м/с. В городе Таразе ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20, временами 23 м/с.

    На юге, севере Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На западе, юге области ожидается низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В городе Уральске ожидается гололед.

    На севере Карагандинской области ожидается туман, днем на западе области низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный на юге области порывы 18 м/с. В городе Караганде ночью ожидается туман.

    Днем на большей части Костанайской области ожидается снег. На западе, юге, севере области низовая метель. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер восточный, юго-восточный днем на севере, юге, востоке области 15-20 м/с.

    На севере, в центре Кызылординской области ожидаются гололед, туман. Ветер западный в центре области днем 15-20 м/с. В городе Кызылордеожидается гололед.

    На севере Улытауской области ожидается туман, ночью на западе, днем на большей части области низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный на юге области порывы 18 м/с. В городе Жезказгане ночью ожидается туман.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Акмолинская область Актюбинская область Жамбылская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область Костанайская область Кызылординская область Казгидромет Регионы Погода Улытауская область
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