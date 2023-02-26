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    В ВКО волонтеры помогают спасателям готовиться к паводкам

    26 Февраля 2023, 20:22

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Волонтеры Восточного Казахстана совместно с представителями службы ЧС проводят постоянный мониторинг паводкоопасных участков региона. Они очищают частный сектор от снега, ведут мониторинг и рассказывают о мерах по предотвращению подтопления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

    По области задействовано 260 волонтеров. Они уже провели более 20 мероприятий по очистке снега частного сектора, домов одиноко проживающих пожилых людей, многодетных и малообеспеченных семей. Также волонтеры совместно с представителями ДЧС ВКО в городах и районах обошли дома и вручили порядка 2 500 брошюрок с информацией по профилактике паводков, с охватом до 4 тысяч человек.

    В феврале в регионе ведется визуальный осмотр рабочими группами, с участием представителей ДЧС ВКО, балансодержателей и волонтеров, паводкоопасных участков и гидротехнических сооружений области. Это делается, чтобы заблаговременно определить «слабые места» населенных пунктов в паводкоопасный период, по которым необходимо принять соответствующие меры, говорят специалисты.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Восточно-Казахстанская область Паводок Волонтёрство ДЧС
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