В ВКО подготовили 68 пунктов временного размещения на случай паводков

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В кризисном центре ДЧС Восточно-Казахсианской области прошло очередное заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством первого заместителя акима Восточно-Казахстанской области Алмасхана Сматлаева. В ходе совещания был рассмотрен главный вопрос - подготовка к паводку и проведение превентивных мероприятий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Алмасхан Сматлаев акцентировал внимание на распоряжении акима Восточно-Казахстанской области о введении с 1 февраля режима повышенной готовности к паводковому периоду.

В регионе местными исполнительными органами вывезено уже более 191 000 кубометров снега. На период угрозы паводка для оперативного реагирования в области наготове группировка сил и средств в количестве 1719 человек личного состава, 224 мотопомпы, 83 плавательных средств спасателей и местных исполнительных органов, а также более 750 единиц техники. В случае необходимости дополнительно могут привлекаться полк гражданской обороны в/ч 68303 МЧС РК.

Заготовлено 29 300 штук мешкотары, 1891 тонн инертных материалов и 237 тонн ГСМ. В случае возможных ЧС для размещения эвакуируемого населения акимами городов и районов подготовлено 68 пунктов временного размещения с общей вместимостью более 6500 человек.

В своем докладе заместитель начальника ДЧС ВКО Арман Токанов отметил, что всего в Восточном Казахстане имеется 71 населенный пункт, подверженный паводку, в 15 населенных пунктах угроза полностью снята и минимизирована в 46.

В рамках дорожной карты противопаводковых мероприятий в 2022 году завершена реализация 9 мероприятий, в 2023 году запланирована реализация еще 5: очистка русла реки Жарлы, берегоукрепительные работы в Зайсанском районе, на реке Ульба в районе 103-ого км автодороги Усть-Каменогорск - Риддер, на реке Ульба Глубоковского района и текущие работы по берегоукреплению на реке Сарымсакты Катон-Карайского района.

Осуществляется постоянный мониторинг наполняемости крупных водохранилищ. По области имеется 131 гидротехническое сооружение. Согласно поручения акима области, акимами городов и районов в составе комиссий проводится проверка гидротехнических сооружений.

На сегодняшний день проверено 106 ГТС, работа по данному направлению продолжается.

В настоящее время спасателями проводится инструктирование населения по подготовке и правилам поведения в паводкоопасный период.

По данным руководителя ВК филиала «Казгидромет», Ляззат Болаткан, за месяц средняя температура ожидается выше нормы на 1° (норма -11 - 18°), осадков около нормы (норма 8-21 мм). Высота снежного покрова находится в интервале от 14 до 95см. Снегозапасы горной территории превышают норму в 1,4 раза. Гидрологическая ситуация в целом стабильная. Уровни воды ниже критических отметок. Толщина льда на реках варьируется от 12 до 75 см.

С учетом промерзания почвы и высоты снежного покрова при резком повышении температурного фона и выпадении обильных осадков возможно ухудшение паводковой ситуации. Особое опасение в паводковый период вызывают такие районы, как район Алтай, Глубоковский, Уланский, Шемонаихинский, Тарбагатайский, Катон-Карагайский и Зайсанский районы.



