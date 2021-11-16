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    В ВКО директора предприятия осудили за преднамеренное банкротство

    16 Ноября 2021, 10:54

    ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области пресечен факт преднамеренного банкротства ТОО «Центр ОДИ», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

    Фигурант дела - учредитель и руководитель предприятия Ю.Джексенев в период до признания предприятия банкротом незаконно передал в собственность аффилированных лиц гостиничный комплекс (кафе бар, сауна), принадлежащий ТОО.

    Тем самым, зная о наличии задолженности перед государством, он уклонился от уплаты налогов в размере более 105 млн тенге.

    Ю.Джексенев осужден к 1,5 годам ограничения свободы.

    Решением суда наложен арест на объекты предприятия - гостиница, кафе-бар, сауна, здания хозяйственного блока.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Восточно-Казахстанская область Суды Минфин РК
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