В ВКО директора предприятия осудили за преднамеренное банкротство

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области пресечен факт преднамеренного банкротства ТОО «Центр ОДИ», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

Фигурант дела - учредитель и руководитель предприятия Ю.Джексенев в период до признания предприятия банкротом незаконно передал в собственность аффилированных лиц гостиничный комплекс (кафе бар, сауна), принадлежащий ТОО.

Тем самым, зная о наличии задолженности перед государством, он уклонился от уплаты налогов в размере более 105 млн тенге.

Ю.Джексенев осужден к 1,5 годам ограничения свободы.

Решением суда наложен арест на объекты предприятия - гостиница, кафе-бар, сауна, здания хозяйственного блока.