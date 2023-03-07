Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    В Великобритании намерены ввести ежегодный лимит на число принимаемых в страну беженцев

    7 Марта 2023, 19:53

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Правительство Великобритании предлагает ввести лимит на число ежегодно принимаемых в страну беженцев. Об этом во вторник заявила глава МВД Соединенного Королевства Суэлла Браверман, выступая в Палате общин британского парламента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «[Новый] билль позволит ввести ежегодный предельный уровень, определяемый парламентом, на количество попадающих в страну через безопасные и легальные маршруты беженцев, которых Великобритания может принять», - сказала министр.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Великобритания Мировые новости мигранты
    Новости по теме
    Новости по теме
    Полицейские обратились к казахстанским школьникам
    Свыше 100 иностранцев нарушили миграционное законодательство РК в Алматы
    Кызылординка подозревается в продаже близнецов
    Глава МВД даст показания по делу о захвате заложников в отделении Kaspi банка
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    5 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта