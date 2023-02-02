В Великобритании бастуют учителя

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – В Великобритании нарастает новая волна забастовок. Протестные мероприятия, начавшиеся в прошлом году, будут, по-видимому, усиливаться в предстоящие месяцы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ожидается, что в феврале 20 дней подряд учителя, государственные служащие, преподаватели университетов и колледжей, а также водители автобусов и другие работники будут выходить на улицы. Все они требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда. Они недовольны работой правящей консервативной партии.

Учителя участвуют в ранее невиданной масштабной забастовке, миллионы учащихся не могут ходить в школу. На улицы вышли водители поездов и автобусов, недовольные своей зарплатой, государственные служащие, выражая свое недовольствие.

В Великобритании в последнее десятилетие уменьшилась зарплата учителей. В результате, не удается привлекать педагогов на работу, стимулировать их, удерживать на рабочих местах. По данным института фискальных исследований, зарплата опытных учителей за 2010-2022 годы сократилась на 13%. Прошедшим летом сообщалось, что у большинства педагогов зарплата вырастет, примерно, на 5%. Но в связи с инфляцией эти деньги обесценились. И члены Национального профсоюза образования решили объявить забастовку.

«Я сегодня пришел требовать повышения зарплаты. За маленькую зарплату никто не хочет быть учителем. Уровень знаний детей снижается. Надеюсь, что Правительство прислушается к нашим нуждам», – сказал один из участников забастовки.

«Как учитель, получаю в месяц 2600 фунтов (прим. - 1,5 млн тенге). Но у меня есть кредит за обучение в университете. Банковские проценты выросли. Я весь в долгах. Кроме того, увеличилась плата за газ и электричество», – пожаловался еще один участник.

Говорят, что забастовка учителей не ограничится одним днем. Она будет организована еще шесть раз. Во время протестов 4,5 млн учащихся 23 400 школ не пойдут на уроки. Уроков онлайн, как во время пандемии, проводится не будет. В последний раз забастовка учителей была 7 лет назад, но такая масштабная акция протеста организована впервые. Как сообщают в профсоюзе, число учителей, вышедших на улицы, - около полумиллиона.

«Мы все понимаем. Народ становится беднее. Но главная цель нынешнего Правительства – сократить уровень инфляции в два раза, улучшить положение граждан. Если мы будем повышать зарплату, будет невозможно остановить рост цен», – сказала министр образования Великобритании Джиллиан Киган.

Сегодня требуют повышения зарплаты не только учителя, но и представители других семи других профессий. Бастуют государственные служащие 124 департаментов, 15 железнодорожных компаний, водители автобусов в Лондоне, преподаватели университетов и сотрудники, не входящие в профессорско-преподавательский состав, а также библиотекари.







