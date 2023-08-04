В Уральске 11 заключенных доставлены в больницу

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Из исправительного учреждения в Уральске 11 заключенных доставлены в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению пресс-службы Управления здравоохранения Западно-Казахстанской области, 3 августа поступил вызов из учреждения РУ-28, расположенного по адресу: улица Актобе, д. 291.

«В 20:33 часов оператору «103» областной станции скорой медицинской помощи поступило сообщение от дежурного сотрудника РУ-28 о том, что отбывающие наказание пожаловались на состояние здоровья. На место происшествия отправились 4 бригады, был проведен осмотр 47 отбывающих наказание. Из их числа 11 человек в возрасте от 26 до 47 лет были доставлены в городскую многопрофильную больницу. Были сделаны рентгеновские снимки черепа, грудной клетки, ребер. Провели осмотр и консультацию травматолог и нейрохирург. Состояние поступивших было удовлетворительным, предложено амбулаторное лечение. Заключенные были переданы конвою», – говорится в сообщении.

Как уточнили в Департаменте уголовно-исправительной системы ЗКО, в учреждении высокого уровня безопасности №28 3 августа с 9:00 часов до 13:00 часов проводился плановый общий обыск. В нем приняли участие, совместно с личным составом департамента, военнослужащие Национальной гвардии и представители прокуратуры ЗКО.

«После завершения обыска заключенные воспротивились изъятию запрещенных предметов, начали требовать их возврата. Не обращая внимания на законные требования администрации учреждения, они продолжали кричать и оскорблять сотрудников и военнослужащих. Для прекращения противоправных действий часть заключенных была помещена в дисциплинарный изолятор. На месте происшествия были руководство департамента и представители прокуратуры. По данному факту начато досудебное расследование в соответствии со статьей 428 УК РК (неподчинение законным требованиям администрации уголовно-исправительного учреждения), ведется проверка. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, другая информация не подлежит разглашению. Кроме того, Департамент уголовно-исполнительной системы по ЗКО начал служебную проверку», – говорится в официальном сообщении.

Ранее сообщалось, что в ЗКО в ходе мероприятия «Дәрмек» были привлечены к ответственности 13 медицинских работников.