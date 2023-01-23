Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.55 eur/kzt 500.85

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.2
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Туркестанская область

    В Туркестанской области за 2 часа акции зарегистрирован первый иностранный автомобиль

    23 Января 2023, 12:37

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области в рамках акции по легализации иностранных автомобилей зарегистрирован первый автомобиль. Житель города Туркестан Онгар Алиев всего за 2 часа прошел полную проверку автомобиля «Нексия», привезенного им из России 1,5 года назад, и получил казахстанские номера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

    Напомним, с сегодняшнего дня, в соответствии с поручением МВД РК, в стране стартовала разовая акция по легализации иностранных автомобилей.

    Первый заместитель начальника департамента полиции Туркестанской области полковник полиции Багланбек Айтпаев посетил автоЦОН, расположенный в областном центре, где проверил готовность сотрудников. Также для граждан, посетивших акцию по легализации иномарок, провели разъяснительную работу.

    Как отметил полковник полиции Б. Айтпаев: «Владельцы иномарок, которые слышали об акции, массово приезжают на автоЦоны. Начата и первая работа. В автоЦоне в городе Туркестан, где мы находимся, работают 6 секторов. Желающие зарегистрировать свой автомобиль всего за два часа могут пройти все проверки, получить специальное уведомление об одобрении и в завершении проводится работа по получению госномера.

    В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что установлены конкретные условия для автомобилей, подлежащих легализации. Первое условие, автомобиль должен быть ввезен в страну до 1 сентября 2022 года, не находиться в розыске, должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другой стране и пройти таможенную очистку. Таможенную очистку не проходят автомобили, ввезенные из государств Евразийского экономического союза. Мероприятие будет организовано в автоЦонах в г. Туркестан, Мактааральском, Ордабасинском, Сайрамском и Сарыагашском районах Туркестанской области. Приезжая сюда, у вас есть все шансы легализовать свой автомобиль», - заключил он.

    Отметим, что указанная акция проводится до 1 июля 2023 года. Владельцу транспортного средства необходимо оплатить государственные сборы за первичную регистрацию в размере 200 000 тенге, за техпаспорт – 4 313 тенге и за государственный номер – 9 660 тенге. Затем документы передаются сотруднику автоЦОНа. По завершению регистрации автовладельцу присваивается регистрационный документ и государственные номера Республики Казахстан.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область Транспорт МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Первый автомобиль с иностранными номерами легализовали в Алматы
    Легализация иностранных авто стартовала в Казахстане
    Пилотный проект по улучшению транспортных потоков запустят в Актобе
    Более 8 тысяч пассажиров вызволили из снежного плена дорожники
    Популярное
    1 «Алга Петербург»: Любой человек хоть раз в жизни должен побывать в Казахстане
    2 Жасмин Кизатова  вышла в финал ЧА-2023 до 22 лет по боксу
    3 Казахстан получил второго финалиста ЧА-2023 до 22 лет по боксу
    4 Новые методы в лечении паховых грыж внедряют карагандинские хирурги
    5 Казахстан выиграл девятую медаль на Универсиаде-2023
    Новости партнеров