Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.79 eur/kzt 482.57

    rub/kzt 6.19 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    В Турции в январе продано свыше 249 тысяч единиц недвижимости

    5 Февраля 2023, 18:07

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - В Турции в январе проданы 249 852 единицы недвижимости. Об этом свидетельствуют данные Министерства окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Анадолу».

    Наибольший объем продаж недвижимости приходится на жилые дома – 92 192 единицы.

    Далее следуют поля – 82 503, земельные участки – 43 964, рабочие офисы – 11 214, и прочая недвижимость. ​​​​​​​

    Наибольшее число сделок купли-продажи недвижимости приходится на Стамбул – 29 576.

    Далее следуют Анкара – 15 386 сделок, Измир – 12 612, Анталья – 9 865, Бурса – 9 295 и Конья – 8 034.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Жилье Турция Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Выпавший из окна в момент землетрясения телефон помог спасти 4 человек в Турции
    В Турции спасли мужчину из-под завалов спустя 278 часов после землетрясения
    В Турции в ближайшие дни ожидают новое землетрясение
    Первый эшелон казахстанских спасателей вернется 18 февраля из Турции
    Популярное
    1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
    2 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
    3 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
    4 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
    5 До трех котлов ежедневно выходят из строя на ТЭЦ в Экибастузе – Роман Скляр
    Новости партнеров