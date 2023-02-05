В Турции в январе продано свыше 249 тысяч единиц недвижимости

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - В Турции в январе проданы 249 852 единицы недвижимости. Об этом свидетельствуют данные Министерства окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Анадолу».

Наибольший объем продаж недвижимости приходится на жилые дома – 92 192 единицы.

Далее следуют поля – 82 503, земельные участки – 43 964, рабочие офисы – 11 214, и прочая недвижимость. ​​​​​​​

Наибольшее число сделок купли-продажи недвижимости приходится на Стамбул – 29 576.

Далее следуют Анкара – 15 386 сделок, Измир – 12 612, Анталья – 9 865, Бурса – 9 295 и Конья – 8 034.



