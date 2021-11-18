В Турции проходят концерты «Шедевры тюркского мира»

БУРСА. КАЗИНФОРМ – Концерты под названием «Шедевры тюркского мира», организованные международной организацией тюркской культуры ТЮРКСОЙ, проходят сейчас в городах Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Около 200 артистов из 5 стран в гастролях с 14 по 20 ноября выйдут на сцены турецких городов Эдирне, Текирдаг, Бурса и Анталья.

В концерте примут участие Таир Тажигулов, Назым Сагынтай, Акерке Тажибаева (Казахстан), Ильхам Назаров, Хосров Хакан Амири, Чинара Гейдарова (Азербайджан), Айбек Саралаев, Айзырек Момунова, Салия Эмилбекова (Кыргызстан), Носир Юсупов, Бекзод Тураев (Узбекистан), Сулейман Ярд, Нилгюн Кызылджы (Турция) и другие.

Выступления будут сопровождать Балканский симфонический оркестр и государственные симфонические оркестры Бурсы и Антальи.

Мероприятия пройдут в ознаменование 700-летия со дня смерти турецкого поэта Юнуса Эмре и 880-летия со дня рождения азербайджанского поэта Низами Гянджеви.

Творческий тур с участием известных певцов из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Турции начался 14 ноября в г.Эдирне и продолжился на следующий день в г.Текирдаг.

На открытии мероприятия генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Д.Касеинов отметил, что с помощью языка искусства было решено рассказать миру философию великих мыслителей тюркского мира и глубокое духовное культурное наследие.

Сегодняшнее мероприятие распахнет свои двери для посетителей в культурном центре Ататюрка в г.Бурса. А для тех, кто не сумеет попасть в концертный зал «Османгази», будет осуществляться прямая трансляция по телеканалу «TRT Avaz».

Как оказалось, данный город выбран неслучайно. Именно Бурса решением постоянного совета ТЮРКСОЙ станет культурной столицей тюркского мира на 2022 год.

Далее концерт свое логическое завершение найдет в курортном городе Анталья 20-го ноября.







