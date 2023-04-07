В тренде – быть здоровым: как поведение человека пагубно влияет на его состояние

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Быть здоровым – это целая наука, считают медики. И одна из ее важных направлений – формирование культуры здоровья, о которой забывают многие в повседневной жизни. Во Всемирный день здоровья, который ежегодно отмечается 7 апреля, врачи Больницы Медицинского Центра УДП РК рассказали о том, как поведение человека пагубно влияет на его состояние, какие болезни омолаживают с каждым годом. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» медики раскрыли формулу здорового человека – то, к чему должен стремиться каждый из нас.

У здоровья есть около 250 определений

Идею Всемирного дня здоровья выдвинули еще в 1948 году на первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, но дата была выбрана другая - 22 июля, в день, когда был ратифицирован Устав ВОЗ. 7 апреля его начали отмечать в 1950 году.

По словам заведующего отделением ЗОЖ Марата Курманова, у здоровья есть около 250 определений, однако у Всемирной организации здравоохранения формулировка одна. Здоровье – это состояние полного физического, психического и социального благополучия.

«Цель всеобщего охвата услугами здравоохранения – все люди независимо от пола, возраста, социального статуса, места проживания и доходов должны получать необходимые медицинские услуги и не испытывать финансовых трудностей в связи с их оплатой. Быть здоровым – это целая наука и одна из ее направлений – формирование культуры здоровья. Это физическое, духовное и социальное совершенство. Рост и развитие человека должны сопровождаться диагностикой уровня здоровья, приверженностью к здоровому питанию и физической активности, отсутствием вредных привычек. Здоровье – ключевая ценность для любого человека», – отметил завотделением ЗОЖ Марат Курманов.

«Здоровых чисел достигай»

Многие ошибочно предполагают, что здоровье – это медицинское понятие.

«Установлено, что уровень состояния здоровья людей зависит от уровня здравоохранения и медицинского обслуживания только на 8-10%. Остальное формируется из множества иных факторов: экологической, экономической, социальной, эндемической обстановки, исторически сложившихся традиций поведения, культуры питания, наследственности и от отношения людей к себе и своему здоровью. В настоящее время многие люди осознали, что быть здоровым престижно, модно заниматься спортом и правильно питаться», – пояснил Марат Курманов.

Поэтому врачами БМЦ УДП РК была разработана программа по формированию навыков здорового образа жизни и профилактики заболеваний. Программа называется «Здоровых чисел достигай». По словам медиков, каждый из нас должен стремиться соответствовать здоровым числам по следующим параметрам: индекс массы тела, окружность талии, артериальное давление, уровень общего холестерина в крови, уровень сахара в крови, потребление сырых овощей и фруктов, потребление чистой воды, потребление соли в день, отказ от курения.

В качестве примера врач-методист отделения ЗОЖ посчитала индекс массы тела корреспондента МИА «Казинформ». Для этого она умножила рост корреспондента на два (1,64*1,64). Затем она разделила кг (сколько весит человек – прим. ред.) на рост в квадрате (50: 2, 689). В итоге – 18,5. В норме индекс массы тела должен составлять 18,5 – 25. Если в результате индекс массы тела будет выше 25, стоит бить тревогу – у вас избыточная масса тела или предожирение. Если индекс массы тела дошел до 35 – у вас первая степень ожирения. От 35 до 40 – вторая степень ожирения. Больше 40 – третья степень ожирения.

Казахстанцы употребляют 15-17 граммов соли в день

«Мы с пациентами стремимся, чтобы индекс массы тела не превышал 25. В любом возрасте индекс массы тела не должен превышать 25. Это очень важный показатель. Одна из здоровых цифр – потребление соли. В 2019 году ВОЗ проводила масштабное исследование по всему миру. Изучив типичное меню Казахстана, специалисты ВОЗ выяснили, что казахстанцы употребляют 15-17 граммов соли в день. В основном соль поступает в организм с переработанными продуктами. В итоге мы съедаем в 3 раза больше соли, чем нам нужно, а соль – это агрессивное вещество, которое вытесняет калий, магний, фосфор, кальций», – отметила Гульнар Турдунова.

Программой БМЦ УДП РК «здоровых чисел достигай» увлеклись в том числе и будущие медики, ученые. Программу в вузе решил применять Медицинский университет Астаны.

«Теперь эта программа будет применена к профессорско-преподавательскому и студенческому составу. Эта программа не требует больших капиталовложений, но имеет хороший эффект. Если каждый человек будет следить за собственным здоровьем, зная параметры, к которым нужно стремиться, соответственно будет предупрежден – вооружен. По большому счету очень трудно требовать что-то с кого-то прямо сейчас. Канадские ученые выяснили, у человека между первой мыслью бросить курить и окончательным решением бросить курить проходит порядка 8 лет. Это примерный цикл. Чтобы изменить свой образ жизни, несиюминутно все решается», – считает Марат Курманов.

От сферы здравоохранения наше здоровье зависит всего на 8-10%

Врач-методист отделения ЗОЖ также перечислила ряд факторов, которые вносят свой вклад в формирование нашего здоровья.

«На 20% наше здоровье зависит от экологии, на 20 % – от наследственности. От сферы здравоохранения и медицинской помощи наше здоровье зависит всего лишь на 8-10%. Самый большой вклад в наше здоровье вносит наш образ жизни – 50%. Наиболее полная связь между здоровьем и образом жизни отражается в таком понятии как здоровый образ жизни. Если по полочкам разложить, ЗОЖ – это поведение людей, направленное на сохранение и укрепление здоровья», – отметила врач-методист Гульнар Турдунова.

Казахстан в ТОПе стран с высоким уровнем смертности из-за неправильного питания

Спикер отметила, что в большей степени наше здоровье зависит от питания, поэтому в основной форме поведения она занимает первую строчку.

«К сожалению, по последним исследованиям Всемирной организации здравоохранения Казахстан попал в ТОП-10 стран с высоким уровнем смертности именно от неправильного питания. Мы занимаем 9 позицию. Это связано с нашими пищевыми нарушениями. Люди стали больше употреблять продукты, богатые солью, сахаром и жирами. Это три кита, на которых строится продуктовый бизнес. Соль, сахар, жир – компоненты, которые улучшают пищевые свойства. При этом, в этих продуктах мало витаминов, клетчатки, полезных веществ, которые нужны нашему организму. Мы употребляем большое количество переработанных продуктов. Именнно с этим связан рост заболеваемости таких неинфекционных заболеваний как ожирение, болезни системы кровообращения, инсульты, инфаркты. Отмечается тенденция омоложения инсульта, инфаркта. И это все плоды неправильного питания. При этом, мы мало двигаемся, употребляем энергоемкие продукты, в которых много жира», – пояснила врач-методист отделения ЗОЖ Гульнар Турдунова.

«Переработанные продукты – это те продукты, которые производятся в производственном масштабе. Допустим, свежее мясо сварили дома, поели, от этого вреда не будет. При переработке мяса в промышленности из него изготавливаются колбасы, сосиски, различные мясные деликатесы, копченности, кулинарные изделия из муки высшего сорта – вот, что может принести вред. Даже простой белый хлеб из муки высшего сорта абсолютно неполезен. Из муки высшего сорта продукты нам дают только калории, а мы эти калории не тратим: наелись булочек, при этом нет физической активности. Естественно будет увеличиваться масса тела, что может привести к ожирению и ряду других заболеваний», – отметила Гульнар Турдунова.

Здоровый сон: температура в спальной не должна быть выше 17 градусов

Физическая активность – ещё одна форма поведения, которая говорит нам о нашем образе жизни. Врач-методист отделения ЗОЖ советует взрослым выделять в день 30 минут на умеренную физическую нагрузку.

«Еще одна форма поведения – отказ от вредных привычек: курение и злоупотребление алкоголем. Это наносит колоссальный вред здоровью. Очень важный момент – развитие стрессоустойчивости. В современное время, когда очень много перенасыщенной информации, все негативно сказывается на нашем психическом здоровье. Свое ментальное здоровье тоже нужно укреплять – научиться управлять стрессом. Здоровый сон – это тоже норма поведения. Нужно высыпаться. В среднем каждый человек должен спать 7-8 часов в день. Даже температура в спальной имеет очень большое значение. Многие на это не обращают внимания. Температура в спальной не должна быть выше 17 градусов. Тогда ваш сон будет полноценным. За час до сна не следует пользоваться гаджетами», – отметила врач-методист Гульнар Турдунова.

Все формы поведения поддаются изменению

Не менее важное значение играют коммуникативные навыки: общение с людьми, с близкими, отношение между людьми.

«Самое важное – все формы поведения поддаются изменению. Если мы хотим укрепить свое здоровье, мы должны менять свои поведенческие факторы в пользу здоровья и вести правильный здоровый образ жизни. Сейчас быть здоровым – модно, стильно. Мы должны понимать, что здоровье – главная человеческая ценность. Питаться правильно, быть физически активным должно стать стилем жизни каждого человека», – считает Гульнар Турдунова.

Врач также отмечает высокую смертность от инфекционных заболеваний.

«Мы видим много случаев ожирения как среди детского, так и взрослого населения. Что касается хронических неинфекционных заболеваний среди взрослых (болезни системы кровообращения, склероз сосудов, ишемическая болезнь сердца), очень много больных с сахарным диабетом 2 типа. Это происходит из-за нашего неправильного питания… Здравоохранение продвинулось намного вперед: роботизированная хирургия, высококлассные операции, высокоэффективные технологии. Очень много средств на это уходит. Вести здоровый образ жизни и не доходить до таких операций – это просто. Любую болезнь легче предупредить, чем лечить. Поэтому мы над этим работаем. Каждый год нужно проходить своевременно профосмотр», – пояснила врач-методист Гульнар Турдунова.

Диабет 2 типа в Казахстане начал молодеть

Из-за неправильного питания и образа жизни пациенты выстраиваются в большую очередь к эндокринологам. По словам врача-эндокринолога Жанмедета Шымана, большинство пациентов обращаются к эндокринологам по заболеваниям щитовидной железы, сахарному диабету.

«Самая частая причина сахарного диабета 2 типа – избыточный вес, малоподвижный образ жизни, погрешности в питании, иногда могут играть роль такие факторы как наследственность, стрессы, психо-эмоциональные нагрузки. ВОЗ рекомендует в день иметь умеренные физические нагрузки не менее 30 минут в день. Сейчас очень доступны продукты с высокой калорийностью. Люди употребляют их в очень большом количестве. Совместно со снижением физической активности, имеются нарушения в питании, что формирует ожирение. В итоге избыточный вес в будущем может перерасти в сахарный диабет», – отметил эндокринолог Жанмедет Шыман.

Что касается профилактики заболеваний щитовидной железы, врач напомнил, что в стране проводятся массовые йодные профилактические меры. Производители пищи, даже ресторанах используют йодированную соль. Поэтому в нашей стране остро не стоит проблема выраженного йододефицита. В большей степени проводится профилактика у подростков, беременных, кормящих женщин. У них растёт потребность в йоде, поэтому в определенные периоды жизни им необходимы дополнительные препараты, содержащие йод», – пояснил спикер.