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    В трех областях Казахстана закрыли дороги для транспорта

    1 Марта 2023, 20:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для очистки автодорог задействовано 533 единицы дорожно-эксплуатационной техники и 1056 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

    Как сообщили в компании, 1 марта по состоянию на 20:00 в трех областях Казахстана в связи с ухудшением погодных условий ввели временное ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на пяти участках автодорог республиканского значения.

    Движение ограничено на следующих участках дорог:

    1. Абайская область – 2 участка:

    - «Алматы - Усть-Каменогорск» км 971-1068 участок села Калбатау - поворот на Касым Кайсенова;

    - «Усть-Каменогорск - Семей» км 103-198 участок границы ВКО - Семей;

    2. Актюбинская область – 2 участка:

    - «Самара - Шымкент» км 776-965 участок Актобе – село Карабутак;

    - «Самара - Шымкент» км 526-610 участок границы Западно-Казахстанской области – село Хобда.

    3. Восточно-Казахстанская область – 1 участок:

    - «Усть-Каменогорск - Семей» км 10-103 участок села Герасимовка – граница Абайской области.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Актюбинская область Восточно-Казахстанская область Транспорт Регионы Дороги Абайская область
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