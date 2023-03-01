В трех областях Казахстана закрыли дороги для транспорта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для очистки автодорог задействовано 533 единицы дорожно-эксплуатационной техники и 1056 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».
Как сообщили в компании, 1 марта по состоянию на 20:00 в трех областях Казахстана в связи с ухудшением погодных условий ввели временное ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на пяти участках автодорог республиканского значения.
Движение ограничено на следующих участках дорог:
1. Абайская область – 2 участка:
- «Алматы - Усть-Каменогорск» км 971-1068 участок села Калбатау - поворот на Касым Кайсенова;
- «Усть-Каменогорск - Семей» км 103-198 участок границы ВКО - Семей;
2. Актюбинская область – 2 участка:
- «Самара - Шымкент» км 776-965 участок Актобе – село Карабутак;
- «Самара - Шымкент» км 526-610 участок границы Западно-Казахстанской области – село Хобда.
3. Восточно-Казахстанская область – 1 участок:
- «Усть-Каменогорск - Семей» км 10-103 участок села Герасимовка – граница Абайской области.