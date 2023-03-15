В Токио раньше времени зацвела сакура

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Во вторник в Токио раньше срока начался сезон цветения сакуры. Так рано вишневые деревья не цвели с 1953 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

Сотрудник метеорологического агентства Японии сообщили, что первые цветущие бутоны сакуры появились в Токио вчера днем. Сезон цветения пришел в этом году на 10 дней раньше, чем обычно, и на шесть дней раньше, чем в прошлом году.

Агентство сообщает, что это произошло, поскольку в марте температура начала повышаться.

Примечательно, что цветение сакуры началось раньше времени именно в Токио, в отличие от других городов и префектур Японии. Цветение вишневых деревьев по всей стране также ожидаются раньше сезона из-за более теплой погоды.

Посетители парков, находящихся в Токио, таких как парк Уэно, впервые за три года смогут устраивать вечеринки с едой и напитками во время сезона цветения сакуры из-за отмены ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией.

Хотя правительство Токио рекомендовало гражданам страны воздержаться от проведения подобных сборищ из опасений, что вирус может сыграть злую шутку и вернуться.



