В TikTok набирает популярность дипфейк Президента Касым-Жомарта Токаева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Дипфейк Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева появился в TikTok, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Tengrinews.kz.

Аккаунт носит название @unreal_tokaev, что в переводе означает «ненастоящий Токаев». В нем насчитывается порядка 30 тысяч подписчиков, однако количество лайков стремительно растет на ежедневной основе. Всего в TikTok-аккаунте шесть видеороликов на различные темы с использованием брендовых треков социальной сети.

В одном из видеороликов Глава государства танцует, а в другом – советует употреблять шоколад «Казахстан» вместо иностранных батончиков.

Дипфейк – это методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте. Технология позволяет накладывать исходные изображения и конвертировать их в видеоролики.

Пользователи соцсети разделились во мнениях: кто-то сделал замечание из-за несовременного монтажа, а кто-то все же посчитал, что задумка креативная и необычная.

В комментариях некоторые пользователи также предположили, что автор аккаунта может понести наказание за создание подобного контента. Наша редакция решила обратиться с вопросом к юристу Надежде Гельдт, чтобы уточнить, есть ли закон, запрещающий распространение дипфейков первых должностных лиц.

«В Казахстане вопрос дипфейков на уровне закона не урегулирован, также нет судебной практики, что характерно для многих стран. Поэтому я могу рассмотреть этот вопрос на основании существующих правовых норм», - делится эксперт.

По ее словам, есть моменты, которые стоит учитывать при создании дипфейков: авторские права на изображения и право на собственное изображение.

Более того, дипфейк создается на основе биометрических данных, то есть персональных данных, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основе которых можно установить его личность. Если использовать эти данные неправомерно, то это нарушает режим использования данных.

«Чтобы создать дипфейк, нужно использовать фото- и видеоматериалы, у которых, как правило, есть авторы. Если создатели дипфейка не имеют разрешения авторов фото на использование, то это является нарушением», - говорит юрист.

Кадры из видео/tiktok.com/@unreal_tokayev



