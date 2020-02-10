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    В текущем году расходы «КазАгро» будут сокращены еще на 2 млрд тенге - Минфин

    10 Февраля 2020, 14:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК Алихан Смаилов рассказал, какая работа на сегодня проводится по улучшению работы холдинга «КазАгро», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В прошлом году были даны поручения по модернизации холдинга «КазАгро». В результате, мы сегодня видим, что значительно был сокращен штат сотрудников. В текущем году расходы «КазАгро» будут сокращены еще на 2 млрд тенге. В целом расходы будут сокращены в 15 раз, они в этом году выйдут на чистую прибыль. Это только первые результаты, однако, здесь еще много проблем. Соответствующие предложения мы направили в Администрацию Президента. Предложения были направлены от Счетного комитета», - сказал Алихан Смаилов, отвечая на вопросы депутатов на правительственном часе в Мажилисе по вопросам дальнейшего развития госаудита.

    Министр добавил, что на сегодня финансирование АПК выросло на 77 млрд тенге, если раньше было 400 млрд тенге, то теперь достигло 477 млрд тенге.

    В свою очередь, депутаты отметили, что государство не в первый раз вливает средства для оздоровления деятельности этого холдинга, однако от этого никакого проку. В связи с чем поставлен вопрос, а нужен ли государству такой холдинг?

    «Если мы избавимся от этого холдинга и будем опираться лишь на банковский сектор, банки никогда не пойдут в сельскохозяйственную отрасль. Потому что у них требования очень жесткие, есть свои нормативы. А возможности по залоговым гарантиям наших сельскохозяйственников не подходят под их требования. Поэтому необходимы институты, предоставляющие доступное сектору АПК финансирование. Другой вопрос, что нам необходимо модернизировать деятельность холдинга, повысить его эффективность», - ответил Алихан Смаилов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    КазАгро Астана Мажилис Минфин РК
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