В Ташкенте ощущалось сильное землетрясение

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Землетрясение с эпицентром в Афганистане затронуло ряд стран, включая Узбекистан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал агентства UzNews.uz.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
Ташкент: 5 баллов;
Сурхандарьинская область: 5-6 баллов.
Ферганская область: 5 баллов;
Сырдарьинская область: 5 баллов;
Джизакская область: 5 баллов;
Андижанская область: 5 баллов;
Самаркандская область: 5 баллов;
Наманганская область: 5 баллов;
Кашкадарьинская область: 5 баллов
Навоийская область: 5 баллов;
Бухарская область: 5 баллов;
Хорезмская область: 4-5 баллов
Республика Каракалпакстан: 4 балла.