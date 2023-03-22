В Ташкенте ощущалось сильное землетрясение

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Землетрясение с эпицентром в Афганистане затронуло ряд стран, включая Узбекистан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал агентства UzNews.uz.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

Ташкент: 5 баллов;

Сурхандарьинская область: 5-6 баллов.

Ферганская область: 5 баллов;

Сырдарьинская область: 5 баллов;

Джизакская область: 5 баллов;

Андижанская область: 5 баллов;

Самаркандская область: 5 баллов;

Наманганская область: 5 баллов;

Кашкадарьинская область: 5 баллов

Навоийская область: 5 баллов;

Бухарская область: 5 баллов;

Хорезмская область: 4-5 баллов

Республика Каракалпакстан: 4 балла.



