В Ташкенте и других городах Узбекистана вновь ощущалось сильное землетрясение

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Землетрясение с эпицентром в Таджикистане затронуло ряд соседних стран, включая Узбекистан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал агентства UzNews.uz.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

Ташкент: 5 баллов;

Сырдарьинская область: 5 баллов;

Ферганская область: 5 баллов;

Джизакская область: 5 баллов;

Наманганская область: 4-5 баллов;

Самаркандская область: 4-5 баллов;

Андижанская область: 4-5 баллов;

Сурхандарьинская область: 4 балла;

Кашкадарьинская область: 4 балла;

Навоийская область: 4 балла;

Бухарская область: 4 балла.

Напомним, в Казахстане подземные толчки силой 2-3 балла ощутили 23 марта в Таразе, Шымкенте и Туркестанской области.

Ранее, в ночь с 21 на 22 марта землетрясение с эпицентром в Афганистане также затронуло несколько стран, включая Казахстан, Туркменистан, Индию, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, Китай, Афганистан и Кыргызстан. В Ташкенте сила подземных толчков 22 марта равнялась 5 баллам.



