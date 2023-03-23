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    В Ташкенте и других городах Узбекистана вновь ощущалось сильное землетрясение

    23 Марта 2023, 03:03

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Землетрясение с эпицентром в Таджикистане затронуло ряд соседних стран, включая Узбекистан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал агентства UzNews.uz.

    Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

    Ташкент: 5 баллов;

    Сырдарьинская область: 5 баллов;

    Ферганская область: 5 баллов;

    Джизакская область: 5 баллов;

    Наманганская область: 4-5 баллов;

    Самаркандская область: 4-5 баллов;

    Андижанская область: 4-5 баллов;

    Сурхандарьинская область: 4 балла;

    Кашкадарьинская область: 4 балла;

    Навоийская область: 4 балла;

    Бухарская область: 4 балла.

    Напомним, в Казахстане подземные толчки силой 2-3 балла ощутили 23 марта в Таразе, Шымкенте и Туркестанской области.

    Ранее, в ночь с 21 на 22 марта землетрясение с эпицентром в Афганистане также затронуло несколько стран, включая Казахстан, Туркменистан, Индию, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, Китай, Афганистан и Кыргызстан. В Ташкенте сила подземных толчков 22 марта равнялась 5 баллам.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия Таджикистан Узбекистан Мировые новости Землетрясение
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