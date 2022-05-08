В Таразе почтили память первого министра обороны Казахстана Сагадата Нурмагамбетова

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Серию торжественных мероприятий провели в честь празднования Дня защитника Отечества и 30-летия образования Вооруженных Сил Казахстана военнослужащие регионального командования «Юг», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Таразе военнослужащие РгК «Юг» возложили цветы к мемориальной доске первого министра обороны Казахстана генерала армии Сагадата Нурмагамбетова.

Напомним, в 2019 году в честь Дня защитника Отечества в Таразе торжественно открыли мемориальную доску Халық қаһарманы и Героя Советского Союза Сагадата Нурмагамбетова, первого министра обороны независимого Казахстана, чья жизнь является примером для будущих поколений. Решением акимата города Тараза имя Халық қаһарманы Сагадата Нурмагамбетова тогда было присвоено новой улице в строившемся микрорайоне «Байтерек». Именем Халық қаҺарманы Сагадата Нурмагамбетова названы школы в Нур-Султане и Таразе.

Церемония возложения венков военнослужащими РгК «Юг» в честь Дня защитника Отечества состоялась в таразском парке Победы у Вечного огня, расположенного у подножия памятника Бауыржану Момышулы.

«Накануне в Таразе военнослужащие частей регионального командования «Юг» посвятили спортивный забег своему профессиональному празднику – Дню защитника Отечества, который в этом году ознаменован 30-летием Вооруженных сил Республики Казахстан, а также предстоящему Дню Победы, - сообщила руководитель пресс-службы регионального командования «Юг» майор Дина Мухаринова. – Наши военнослужащие провели военизированную эстафету. Вот где проявились спортивный азарт, сплоченность и войсковое товарищество!».

Военный оркестр регионального командования «Юг» дал в крупном торговом центре Тараза концерт, посвящённый Дню защитника Отечества и 30-летию Вооруженных Сил Казахстана. Музыкант художественного коллектива регионального командования «Юг» Андрей Власов в сопровождении военного оркестра исполнил песню «День Победы», посвятив ее всем защитникам Отечества. Такие выступления военных музыкантов в людных общественных местах вызывают неизменный интерес жителей и гостей города Тараза.

Военно-духовой оркестр регионального командования «Юг» не раз побеждал в смотрах-конкурсах военных оркестров Вооруженных сил Казахстана. А лучшим дирижером был признан дирижер оркестра РгК «Юг» лейтенант Ади Кабдрахман. Выпускник института военных дирижеров Военного университета обороны Российской Федерации Ади Кабрахман восхитил и членов жюри, и зрителей своими авторскими композициями: «Походный марш курсантов», «Встречный марш регионального командования «Юг». Военно-духовая музыка – неотъемлемая часть военной жизни. Исполнением маршей военные музыканты повышают боевой дух защитников Отечества, настраивают на победу.

Отметим, региональное командование «Юг» является одним из самых крупных оперативно-тактических объединений в составе Сухопутных войск Вооруженных Сил Казахстана. В рядах соединений и воинских частей РгК «Юг» достойно несут службу преданные своему делу офицеры, военнослужащие по контракту, солдаты срочной службы, а также служащие.

Войска Южного военного округа – регионального командования «Юг» со штабом в городе Таразе были созданы Указом Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева. Днем образования РгК «Юг» принято считать 15 сентября 2000 года, когда воинские части впервые прибыли в Тараз. Первым командующим войсками Южного военного округа был назначен опытный руководитель генерал-майор Алихан Джарбулов. На тот период пришлись самые трудные первые годы, связанные с передислокацией воинских частей и созданием новых подразделений в Жамбылской области.

Большую лепту в развитие регионального командования «Юг» внесли командующие РгК «Юг» Уали Еламанов, Бахтияр Сыздыков, Булат Дарбеков, Талгат Койбаков, Марат Хусаинов. Благодаря их грамотному управлению, отлаженной системе работы, преданности делу, войска РгК «Юг» развивались, укреплялись и продолжают совершенствоваться.

Служба в РгК «Юг» стала знаковой для многих выдающихся офицеров казахстанской армии, в числе которых Дамир Халиков, Бахтияр Сыздыков, Курбан Каражанов, Абдыхаппар Казиев, Султан Камалетдинов. Все они стали генералами, проходя службу в региональном командовании «Юг».



