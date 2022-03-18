В Таразе осудили разработчиков «липового» мобильного приложения по госзакупу

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Рассмотрение резонансного уголовного дела завершилось в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе суда № 2 города Тараза, рассмотрено уголовное дело в отношении А. и Ж., совершивших в группе лиц по предварительному сговору хищение государственного имущества, вверенного виновным в особо крупном размере путем присвоения и растраты (ст.189 ч.4 п.2 УК).

Отметим, что в конце 2020 года получил огласку и бурно обсуждался в социальных сетях возмутивший жамбылцев факт. В самый разгар пандемии, когда жители области из-за нехватки медицинских средств сами привозили в больницы лекарства, аппараты ИВЛ, кислород, шили маски, вдруг в декабре городской акимат выделяет десятки миллионов тенге на разработку мобильного информационного приложения «Smart City: Открытый акимат». И это приложение, вдобавок ко всему, оказалось не функционирующим.

Суд установил, что А., Ж. и лицо, не преданное суду, в группе лиц по предварительному сговору, путем присвоения и растраты, во втором полугодии 2020 года похитили 58 513 789 тенге государственных денег, предназначенных на внедрение мобильного информационного приложения «Open Akimat» для реализации концепции «Слышащее государство, пояснили в пресс-службе ведомства.

А., являясь директором ТОО «Benediximus», предоставил акимату города Тараза не работающую информационную систему «Smart city: Открытый акимат», стоимость которой на период май - октябрь 2020 года могла составлять 14 909 213 тенге, пояснили в ведомстве.

Ж., являясь лицом уполномоченным на выполнение государственных функций, то есть руководителем коммунального государственного учреждения «Медиа центр акимата г. Тараза», провел государственную закупку услуги из одного источника.

Без фактической проверки выполненных работ Ж. перечислил А. денежные средства тремя траншами – два по 32 миллиона тенге и 15 миллионов тенге. Прокурор просил назначить наказание для А. - 7 лет лишения свободы, для Ж. – 8 лет лишения свободы. Представитель потерпевшего просила назначить наказание без изоляции от общества. Подсудимые А. и Ж. полностью признали вину в совершении инкриминируемого уголовного правонарушения.

«Вина подсудимых доказана собранными по делу доказательствами, - пояснили в пресс-службе суда № 2 города Тараза. - Это показания подсудимых, представителя потерпевшего, свидетелей, заключения экспертиз, результаты негласных следственных действий, вещественные доказательства».

По решению суда А. назначено 7 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с предоставлением услуг государственным организациям сроком на пять лет. Ж. назначено 7 лет лишения свободы. Он лишен пожизненно права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном банке РК и его ведомствах, в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, в государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора. Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в пресс-службе суда № 2 города Тараза.