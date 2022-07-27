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    В судах обжалуются решения по закрытию шести вузов Казахстана

    27 Июля 2022, 14:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Бывший министр образования и науки Казахстана, ныне министр просвещения Асхат Аймагамбетов подвел итоги работы по закрытию недобросовестных вузов и профилизации тех вузов, которые не могут обеспечить качество образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В результате закрыты 15 вузов. Помимо этого, в судах обжалуются наши решения по закрытию еще 6 вузов. Более 100 тыс. студентов закрытых вузов переведены в другие вузы для продолжения обучения. 66 вузами возвращено 505 лицензий по слабым образовательным программам. По отзыву лицензий по слабым направлениям подготовки идут судебные процессы с 4 вузами», - сообщил он на своей странице в Facebook.

    По его данным, сокращено количество вузов по педнаправлениям с 85 до 50. Теперь выпускать будущих учителей смогут только те, кто обеспечивает соответствующее качество подготовки. Сократилось количество вузов, готовящих юристов – с 72 до 61.

    «Впредь выдаваемые вузам лицензии не будут бессрочными. Они будут выдаваться на 5 лет, а их переоформление будет проводиться при соответствии квалификационным требованиям, а не автоматически. Я надеюсь, из лексикона высшей школы в скором времени навсегда пропадут такие термины, как «фабрики дипломов» или «вузы-пылесосы», - добавил А.Аймагамбетов.

    Асхат Аймагамбетов был министром образования и науки РК в период с 2019 по 2022 годы. После разделения Минобразования Казахстана на два ведомства он возглавил Министерство просвещения. Главой Министерства науки и высшего образования стал Саясат Нурбек.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Образование Вузы МОН Минпросвещения РК
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